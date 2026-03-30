Tecnologia

6G la prossima generazione mobile in arrivo nel 2030

La sesta generazione mobile si prepara a rivoluzionare la connettività globale

di Marzio Amoroso - 30 Marzo 2026

Il 6G non è ancora realtà, ma è già diventato un tema strategico per governi, industria e organismi di standardizzazione. Dopo anni di promesse sul 5G e mentre il 5G‑Advanced entra nella sua fase matura, la sesta generazione si prepara a ridefinire il concetto stesso di rete mobile. L’orizzonte temporale è chiaro, il debutto commerciale è atteso intorno al 2030, con una fase di test e pre‑standard nei prossimi anni.

Reti intelligenti e integrate

Il 6G nasce con l’obiettivo di superare il modello attuale basato sulla sola connettività e trasformare la rete in un’infrastruttura intelligente, adattiva e percettiva. La differenza rispetto al 5G non sarà solo quantitativa, ma soprattutto qualitativa. Al centro della nuova architettura ci sarà l’intelligenza artificiale nativa, integrata direttamente nei nodi di rete. Questo permetterà sistemi capaci di auto‑configurarsi, prevedere i carichi, ottimizzare i flussi e garantire continuità anche in condizioni critiche.

La vera priorità del 6G

Se il 5G ha puntato soprattutto sul download, il 6G invertirà la prospettiva. La crescita di videocamere, sensori, wearable e servizi cloud richiede un uplink molto più potente, stabile e continuo. È una delle poche certezze tecniche già condivise a livello globale: la rete dovrà sostenere un flusso costante di dati generati dagli utenti e dai dispositivi, non solo distribuirli.

La nuova geografia dello spettro

La pianificazione delle frequenze è uno dei fronti più avanzati. Le bande considerate strategiche per il 6G sono tre. Sotto 1 GHz, per la copertura ampia e resiliente, sotto 7 GHz e upper 6 GHz, per capacità urbana e stabilità, 7–15 GHz, per scenari ad altissima densità e servizi avanzati. Questa suddivisione anticipa una struttura più flessibile, capace di adattarsi a città intelligenti, fabbriche autonome, mobilità connessa e servizi critici.

Reti terrestri e satellitari

Una delle novità più rilevanti sarà l’integrazione tra rete mobile e piattaforme non terrestri. Il 6G includerà satelliti, droni e piattaforme stratosferiche come elementi attivi della rete, non come soluzioni parallele. L’obiettivo è garantire copertura globale e continuità anche in aree remote o in situazioni di emergenza.

Europa in movimento

Il continente ha avviato una strategia coordinata per non ripetere la frammentazione vissuta con il 5G. Programmi dedicati, partnership pubblico‑private e roadmap condivise puntano a posizionare l’Europa come protagonista nella definizione degli standard internazionali. Il 6G non sarà solo una tecnologia, sarà un terreno geopolitico, industriale e regolatorio.

Strategie globali

Il 6G non è ancora nelle nostre mani, ma è già al centro delle strategie globali. La data del 2030 rappresenta la finestra in cui la sesta generazione diventerà realtà commerciale, portando con sé una rete più intelligente, sostenibile e integrata. Non sarà solo un’evoluzione del 5G, sarà la base di un mondo in cui ogni oggetto, servizio e infrastruttura sarà connesso in modo continuo e adattivo.