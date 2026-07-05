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A Tor Vergata 250 mila spettatori per il concerto di Ultimo: “Siamo nella storia”

di Italpress - 5 Luglio 2026

ROMA (ITALPRESS) – “Siamo nella storia”. Così sui suoi account social il cantante Ultimo, rivolgendosi ai fan al termine del concerto di ieri sera a Tor Vergata, a Roma. Un concerto da record, davanti a 250 mila spettatori. Un evento che si posiziona come secondo nella classifica mondiale per numero di biglietti venduti, primo in Italia. Ultimo posta anche un video che lo riprende di spalle, mentre canta il brano “Pianeti”.

MAZZI “ARTISTA IMMENSO”

“Ieri sera a Roma abbiamo assistito all’evento straordinario di un artista immenso, Ultimo. Ma vanno ringraziati anche i produttori, una squadra eccezionale guidata da Clemente Zard e Max Brigante. Hanno lavorato più di due anni per realizzarlo. Organizzare un concerto per 250 mila persone non è semplice, farlo in modo così impeccabile è un’impresa. Con professionisti di questo valore internazionale, il turismo degli eventi potrà crescere sempre di più”. E’ quanto ha dichiarato il Ministro del turismo, Gianmarco Mazzi.

GUALTIERI “RESTERA’ NELLA STORIA”

“Il concerto di Ultimo a Tor Vergata è stato uno straordinario successo. Una sfida organizzativa senza precedenti, affrontata con competenza, professionalità e grande spirito di collaborazione, resa possibile da quasi un anno di preparazione, da una pianificazione accurata e dall’impegno condiviso di istituzioni, organizzatori e di tutti i soggetti coinvolti. È questa la forza del modello Roma: programmare con largo anticipo, coordinare competenze diverse, far lavorare insieme istituzioni, aziende e organizzatori e affrontare con successo anche le sfide più complesse. Un metodo fondato sulla collaborazione, sul senso di responsabilità e sulla capacità di trasformare grandi sfide organizzative in risultati concreti, che rende Roma sempre più capace di accogliere e gestire eventi all’altezza delle più importanti capitali internazionali. Tor Vergata ha dimostrato di essere un luogo con potenzialità enormi per ospitare grandi appuntamenti e questa esperienza ci consente di guardare con ancora più fiducia al futuro. Faremo tesoro delle segnalazioni ricevute e sappiamo che alcuni aspetti organizzativi e logistici devono e possono essere ulteriormente migliorati, a partire dalla gestione del deflusso del pubblico al termine dell’evento. Desidero ringraziare la Prefettura, la Questura, la Regione Lazio, le Forze dell’Ordine, la Polizia Locale, la Protezione Civile, i Vigili del Fuoco, il sistema sanitario, Ama, Atac, Roma Servizi per la Mobilità, gli organizzatori, gli steward, i volontari e le migliaia di lavoratrici e lavoratori che hanno contribuito alla riuscita di questa straordinaria giornata. Ringrazio le oltre 250 mila persone arrivate da tutta Italia per partecipare al concerto, ragazze e ragazzi che con entusiasmo, passione e senso di responsabilità hanno dato un contributo decisivo a far entrare questa serata indimenticabile nella storia della musica. Un grazie anche alle cittadine e ai cittadini romani che, pur non partecipando all’evento, hanno affrontato questa giornata con pazienza e spirito di collaborazione, contribuendo anch’essi alla sua piena riuscita. Rivolgo infine un sincero grazie a Ultimo, profondamente legato alla sua città, che ha scelto di condividere con Roma un momento così significativo della sua carriera. Le immagini di Tor Vergata resteranno nella memoria collettiva e raccontano una città capace di organizzare, accogliere e gestire eventi di questa portata con ordine, sicurezza e una capacità organizzativa ormai riconosciuta a livello mondiale”. Così Roberto Gualtieri, Sindaco di Roma.

-Foto IPA Agency-

(ITALPRESS).