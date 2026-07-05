Food

Crocca e l’arte di portare l’estate sulla pizza romana

di Nicola Santini - 5 Luglio 2026

L’estate, da Crocca, arriva sul bordo sottile e fragrante della pizza romana, quella che si spezza con un rumore netto e ha fatto del morso croccante la propria firma.

Cosa propone il nuovo menu estivo di Crocca?

Il nuovo menu stagionale del brand nato a Milano nel 2021 lavora sui sapori più riconoscibili della bella stagione, evitando l’effetto cartolina gastronomica e scegliendo invece una strada più precisa, fatta di ingredienti freschi, contrasti misurati e abbinamenti pensati per dare alla pizza un passo contemporaneo.

La nuova carta mette al centro zucchine, melanzane, agrumi, pomodori gialli e fragole, che entrano in una proposta costruita per accompagnare pranzi, aperitivi e cene con una leggerezza concreta.

Quali antipasti aprono la carta estiva?

Gli antipasti aprono il percorso con ricottina fresca, zucchine grigliate e zest di limone, polpette di melanzane con zabaione di miele e senape, frittatina di pasta cacio e pepe con crema di Pecorino Romano Dop aromatizzata al lime. La partenza ha il merito di dichiarare subito il tono della carta, che cerca l’idea nuova restando dentro una grammatica italiana riconoscibile.

Quali sono le pizze estive di Crocca?

Il cuore resta la pizza, proposta in varianti stagionali che lavorano su equilibri meno prevedibili.

Sapori dell’Orto unisce provola affumicata, crema di zucchine, funghi cardoncelli e pinoli tostati, mentre Sole e Sale porta sullo stesso impasto fior di latte d’Agerola, pomodoro giallo e acciughe del Mediterraneo. Più audace Armonia Amara, con crema di rucola, speck al ginepro, noci e polvere di liquirizia, una combinazione che cerca carattere attraverso una punta amaricante, rara nel linguaggio rassicurante di molte pizzerie urbane.

Cosa offre il menu oltre alla pizza?

La proposta si allarga poi alla gastronomia, con trofie alla crema di zucchine, pomodori secchi e stracciatella pugliese, lasagna asparagi e lime, fuselli di pollo croccanti con patate al forno e parmigiana bianca di zucchine con croccante di arachidi salate.

Il finale resta fedele alla stagione, con dolci freschi e più leggeri, dalla Delizia alla Fragola alla Capresina al Limone, fino al Fior di Mela Vegano.

Perché la pizza romana di Crocca è diversa?

Crocca conferma in questo modo il suo pedigree e la propria idea di pizza romana contemporanea, accessibile e curata, dove la fragranza diventa identità e il menu estivo prova a raccontare la stagione attraverso piatti immediati, ma costruiti con un’intenzione precisa.

Una pizza urbana, riconoscibile per tono e stile, ragionata in modo stagionale per chi cerca il piacere netto della croccantezza e una carta capace di cambiare passo con l’arrivo del caldo.