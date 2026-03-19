Acqua, Prandini (Coldiretti): innovazione ha fatto differenza

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"Su tema energetico risorsa con ruolo straordinario"

di Askanews - 19 Marzo 2026

Roma, 19 mar. (askanews) – “Proprio il contesto globale ci deve far riflettere su cosa possiamo utilizzare per supplire a quello che noi acquistavamo sistematicamente da altri paesi. Sul tema energetico la risorsa acqua può avere un ruolo straordinario, l’idroelettrico potrebbe essere potenziato nel nostro paese. Se guardo invece in modo più diretto all’agricoltura penso che l’innovazione abbia fatto la differenza, oggi un agricoltore su dieci ha investito sotto questo punto di vista, abbiamo risparmiato più del 30% dell’acqua che storicamente veniva consumata in agricoltura creando però le condizioni affinchè quell’acqua diventi un elemento centrale per la qualità dei nostri prodotti e laddove dovesse venir meno ovviamente avremmo delle forti criticità per un settore che ha dimostrato di essere traino economico per l’intero settore del sistema produttivo italiano, cioè l’agroalimentare. Vanno quindi fatti investimenti duraturi nel tempo, penso a tutto ciò che deve essere realizzato con nuovi bacini di accumulo, intervenire su una rete che purtroppo ha tantissime perdite, essendo uno dei paesi con più dispersione, e nel 2026 questo non ce lo possiamo permettere. Abbiamo molto da dover fare, l’acqua sarà centrale per le sfide del paese Italia”.

Lo ha dichiarato il presidente di Coldiretti, Ettore Prandini, in occasione del convegno “Acqua, Agricoltura e Salute: innovazione e ricerca per la sicurezza, la qualità e la sostenibilità” promosso con Fondazione Univerde a Roma.