“La pace suona qui”, un messaggio di pace dai palchi dei concerti

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L’iniziativa di Assoconcerti e Medici senza frontiere

di Askanews - 12 Giugno 2026

Milano, 12 giu. (askanews) – L’estate della musica in Italia porterà anche un messaggio di pace. Con “La pace suona qui”, iniziativa di AssoConcerti e Medici Senza Frontiere: un video-manifesto con Sonia Bergamasco, Neri Marcoré e Pierpaolo Spollon che invita a non voltarsi dall’altra parte, mentre il mondo sta andando in fiamme, un conflitto dopo l’altro. Martina Marchiò, vicepresidente Msf.

“Oggi ci sono più di 50 conflitti nel mondo, è un mondo sempre più polarizzato è un mondo in cui il diritto internazionale umanitario non viene rispettato anzi viene calpestato: la cura oggi è un atto politico, esserci dove c’è più bisogno, mettendo a rischio la propria vita in un contesto in cui anche gli aiuti umanitari vengono utilizzati come arma di guerra”

Fiorella Mannoia, unisce impegno e musica da sempre.

“Nessun altra forma d’arte come la musica, soprattutto la musica leggera la musica pop, la musica rock, ha questo potere di aggregazione per cui qualsiasi cosa si faccia su quel palco arriva sicuramente una platea molto più vasta, tutto serve a sensibilizzare tutto serve a sviluppare un pensiero critico”

Il presidente di AssoConcerti Bruno Sconocchia.

“Abbiamo voluto aiutare e finanziare questo video davvero potente, mettiamo a disposizione i palcoscenici di tutti i concerti degli artisti che rappresentiamo per poter amplificare questo messaggio: basta a tutte le guerra è venuto il tempo della pace”

Il video sarà proiettato sui maxischermi prima dell’inizio dei concerti estivi, a partire da Firenze Rocks, per continuare con IDays Milano, poi Lucca Summer Festival, e tanti altri.