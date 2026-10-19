Cronaca

Allarme bomba nelle scuole del veronese, mail minatoria e maxi-evacuazione

di Gianluca Pascutti - 19 Ottobre 2026

Una semplice mail è bastata per far scattare un’imponente operazione di sicurezza che ha coinvolto decine di istituti scolastici. La comunicazione, ritenuta potenzialmente pericolosa, ha spinto le autorità a intervenire immediatamente con l’applicazione dei protocolli previsti per le situazioni di emergenza. La scelta è stata quella della massima prudenza. Per questo motivo è stata disposta l’evacuazione preventiva di 27 plessi scolastici, coinvolgendo bambini, studenti, insegnanti e personale amministrativo.

La decisione delle autorità

Il provvedimento ha interessato scuole dell’infanzia, primarie e secondarie di primo grado. In pochi minuti le lezioni sono state interrotte e gli alunni sono stati accompagnati all’esterno delle strutture. Le operazioni si sono svolte in modo ordinato. Il personale scolastico ha seguito le procedure previste per consentire un’uscita rapida e controllata. Molti studenti sono stati trasferiti temporaneamente in aree sicure. In attesa della conclusione delle verifiche, numerose famiglie sono state contattate per il rientro anticipato dei figli.

La mail che ha fatto scattare l’allarme

Al centro della vicenda c’è una mail dal contenuto minaccioso. Secondo quanto emerso nelle prime ore, il messaggio sarebbe stato redatto in lingua araba. Proprio la natura della comunicazione ha convinto le autorità a non sottovalutare il rischio. In questi casi ogni segnalazione viene infatti trattata come potenzialmente attendibile fino alla conclusione degli accertamenti. Gli investigatori stanno lavorando per risalire all’origine del messaggio e individuare eventuali responsabilità.

Controlli approfonditi negli edifici

Subito dopo l’evacuazione sono partite le operazioni di bonifica. Le forze dell’ordine hanno effettuato controlli nei plessi interessati con il supporto di squadre specializzate. Le verifiche sono state estese a tutti gli ambienti scolastici. Aule, corridoi, palestre e spazi comuni sono stati ispezionati per accertare l’assenza di situazioni di pericolo. Al momento non risultano conferme relative al ritrovamento di ordigni negli edifici evacuati. Proprio per questo motivo l’attenzione degli investigatori resta concentrata sull’origine della minaccia e sulla sua effettiva credibilità.

Famiglie in apprensione

L’episodio ha generato comprensibile preoccupazione tra genitori e docenti. Quando entrano in gioco le scuole e la tutela dei più giovani, ogni segnalazione viene affrontata con il massimo livello di attenzione. Le prossime ore saranno decisive per chiarire tutti gli aspetti della vicenda.

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