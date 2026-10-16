Esteri

Usa, strage a scuola: 16enne spara e uccide tre bambini

Il giovane aggressore è entrato con la forza nell'istituto, poi è stato ucciso da un passante-eroe

di Flavia Romani - 16 Ottobre 2026

In Oregon (Usa), una nuova strage è stata compiuta all’interno di una scuola. Un ragazzo di 16 anni è entrato con la forza nella Silver Rail Elementary School di Bend e ha sparato. Il giovane ha colpito a morte tre bambini e un insegnante, prima di essere colpito a sua volta da un passante-eroe intervenuto prima dell’arrivo della polizia.

Strage in una scuola Usa: la dinamica e le indagini

La dinamica di quanto accaduto non è ancora del tutto chiara. Le indagini, a cui sta collaborando anche l’Fbi, sono iniziate subito dopo i fatti. L’allarme è scattato all’ora di pranzo, quando, alle 12.59 è arrivata la prima chiamata al 911. Al telefono la denuncia per “una persona che sparava in un parcheggio”.

Un minuto dopo decine di telefonate si sono succedute per spari all’interno della scuola. Gli agenti sono arrivati sul posto alle 13.02 e hanno trovato tre bambini di 5, 8 e 11 anni morti sotto i colpi di arma da fuoco. Morto anche un insegnante, mentre un bimbo di sette anni e un uomo di 54 sono rimasti feriti e si trovano in ospedale.

Chi è l’aggressore

L’aggressore era un sedicenne che abitava a Bend. Il giovane è stato ucciso da un passante che lo ha seguito all’interno della scuola e lo ha affrontato, evitando così una strage ancora peggiore. Non è chiaro come il passante-eroe sia entrato in azione e se avesse o meno il diritto di portare un’arma con sè vicino a una scuola. Tuttavia, per tutti è già un salvatore e il suo gesto potrebbe aver evitato una carneficina.

Secondo le ricostruzioni il 16enne è entrato con la forza nell’istituto, sparando alle porte chiuse per sbloccare le serrature. Poi ha iniziato a colpire. Non è al momento nota la tipologia dell’arma, né il movente.

“Oggi è un giorno terribile per la nostra comunità. La scuola dovrebbe essere un posto sicuro, dove i bambini possono imparare”, ha detto la sindaca di Bend Melanie Kebler. La sparatoria di Bend è la 21ma di massa negli Stati Uniti nel 2026.

Leggi tutte le notizie di Esteri