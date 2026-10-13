Abbonati

L'identità: Storie, volti e voci al femminile Poltrone Rosse

Iscriviti alle newsletter

Cronaca

Ancona, Tragedia Sfiorata in mare

Peschereccio affonda in pochi minuti, salvi i due marinai

di Gianluca Pascutti -

@ANSAfoto

A mezzo miglio marino delle coste di Ancona un’imbarcazione da pesca è andata completamente a picco nell’arco di pochissimi istanti. Il repentino naufragio ha generato attimi di forte apprensione a breve distanza dal porto. L’incidente si è verificato lungo il litorale della provincia dorica. Fortunatamente la tragedia è stata solo sfiorata grazie alla prontezza dei soccorsi.

Incidente in mare all’alba

Il drammatico evento si è consumato nelle prime ore della giornata. L’unita navale adibita alla raccolta dei molluschi stava facendo rientro verso lo scalo. La rotta intrapresa si trovava a circa settecento metri dalla battigia. Improvvisamente lo scafo ha iniziato a imbarcare acqua in modo rapido e inarrestabile. La struttura dell’imbarcazione ha ceduto e la barca è affondata in poco tempo sul basso fondale sabbioso.

Il salvataggio dell’equipaggio

I due lavoratori presenti a bordo hanno vissuto momenti di puro terrore. La velocità dell’inabissamento ha costretto i marittimi ad abbandonare subito il mezzo professionale. Un altro peschereccio presente nelle vicinanze ha notato la situazione di estremo pericolo. I colleghi sono intervenuti immediatamente mettendo in salvo i naufraghi. Entrambi gli uomini sono stati tratti in salvo incolumi. Non si registrano feriti né conseguenze sanitarie gravi per le persone coinvolte.

Messa in sicurezza della zona e indagini sulle cause

La Capitaneria di Porto ha attivato immediatamente i protocolli previsti per la sicurezza della navigazione. Gli uomini della Guardia Costiera hanno delimitato l’area del sinistro marittimo. Un apposito segnale d’emergenza individua ora il relitto adagiato sul fondo. I rilievi ambientali escludono qualsiasi forma di inquinamento da idrocarburi nelle acque circostanti. I materiali galleggianti sono stati spinti verso la spiaggia dalle correnti superficiali. Già iniziate le operazioni di recupero del natante

LEGGI TUTTE LE NEWS DI CRONACA

Torna alle notizie in home

Dalla stessa categoria

Le ultime news