Cronaca

Ancona, Tragedia Sfiorata in mare

Peschereccio affonda in pochi minuti, salvi i due marinai

di Gianluca Pascutti - 13 Ottobre 2026

@ANSAfoto

A mezzo miglio marino delle coste di Ancona un’imbarcazione da pesca è andata completamente a picco nell’arco di pochissimi istanti. Il repentino naufragio ha generato attimi di forte apprensione a breve distanza dal porto. L’incidente si è verificato lungo il litorale della provincia dorica. Fortunatamente la tragedia è stata solo sfiorata grazie alla prontezza dei soccorsi.

Incidente in mare all’alba

Il drammatico evento si è consumato nelle prime ore della giornata. L’unita navale adibita alla raccolta dei molluschi stava facendo rientro verso lo scalo. La rotta intrapresa si trovava a circa settecento metri dalla battigia. Improvvisamente lo scafo ha iniziato a imbarcare acqua in modo rapido e inarrestabile. La struttura dell’imbarcazione ha ceduto e la barca è affondata in poco tempo sul basso fondale sabbioso.

Il salvataggio dell’equipaggio

I due lavoratori presenti a bordo hanno vissuto momenti di puro terrore. La velocità dell’inabissamento ha costretto i marittimi ad abbandonare subito il mezzo professionale. Un altro peschereccio presente nelle vicinanze ha notato la situazione di estremo pericolo. I colleghi sono intervenuti immediatamente mettendo in salvo i naufraghi. Entrambi gli uomini sono stati tratti in salvo incolumi. Non si registrano feriti né conseguenze sanitarie gravi per le persone coinvolte.

Messa in sicurezza della zona e indagini sulle cause

La Capitaneria di Porto ha attivato immediatamente i protocolli previsti per la sicurezza della navigazione. Gli uomini della Guardia Costiera hanno delimitato l’area del sinistro marittimo. Un apposito segnale d’emergenza individua ora il relitto adagiato sul fondo. I rilievi ambientali escludono qualsiasi forma di inquinamento da idrocarburi nelle acque circostanti. I materiali galleggianti sono stati spinti verso la spiaggia dalle correnti superficiali. Già iniziate le operazioni di recupero del natante

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