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QUBÌ – Festa delle Streghe a Corinaldo: Halloween e sagre d’autunno

di Fabiana Romanutti - 11 Ottobre 2026

Partecipare almeno a una festa a tema “mostri e paura” per Halloween è d’obbligo. L’appuntamento è a Corinaldo, uno dei borghi più belli d’Italia, famoso per le sue imponenti mura medievali che si possono percorrere a piedi tra torri e torrioni. La località si trasforma il 30 e il 31 ottobre con la Festa delle Streghe: taverne con piatti tipici, spettacoli di arte varia, tunnel della paura, illuminazioni con fiaccole e tante zucche trasportano i visitatori dentro un mondo magico. Durante la manifestazione si elegge anche “Miss Strega”, la strega più bella del terzo millennio.

Grazie alla collaborazione con Radio Arancia Network, musica a tema sarà on air per tutto il centro del paese, in attesa dell’evento conclusivo con gli spettacoli pirotecnici. È questo uno degli appuntamenti d’autunno della Val Mivola, ente che unisce nove comuni marchigiani in provincia di Ancona, tra i fiumi Misa e Nevola.

Dopo la Festa delle Streghe: Piticchio e Serra de’ Conti

La settimana successiva, il 6, 7, 8 novembre, a pochi chilometri di distanza, è in festa Piticchio, borgo con mura quattrocentesche e un camminamento di ronda percorribile lungo tutto il perimetro. Saranno i giorni della Festa d’Autunno, dedicata alla tradizione, al buon cibo e al divertimento, con animazione, musica e piatti dal sapore genuino da gustare nelle cantine del castello.

Nata per riscoprire le ricette della tradizione contadina, la Festa d’Autunno è legata alla ricorrenza di San Martino e anima le vie e le piazze con stand gastronomici a base di polenta, tagliatelle, arrosto di maiale, cinghiale in umido, baccalà; il tutto accompagnato dai vini del territorio. L’evento è organizzato dall’Associazione “Amici di Piticchio” con il patrocinio del Comune di Arcevia. Imperdibile una visita al Museo del giocattolo che custodisce oltre quattromila e cinquecento pezzi d’epoca, giochi in latta, legno e ghisa, automobiline e bambole. Dal 27 al 29 novembre la stagione autunnale chiude a Serra de Conti con la Festa della Cicerchia.

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