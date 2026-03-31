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Conto alla rovescia per Artemis 2, la missione Nasa per tornare sulla Luna

di Giuseppe Ariola - 31 Marzo 2026

È ufficialmente iniziato il conto alla rovescia per Artemis 2, la missione della NASA che riporterà esseri umani in orbita attorno alla Luna. Il lancio è previsto per mercoledì alle 18:30 ora locale dalla base del Kennedy Space Center, corrispondenti alla mezzanotte e mezza in Italia. “Il veicolo è pronto, il sistema è pronto. L’equipaggio è pronto”, ha dichiarato Amit Kshatriya, amministratore associato dell’agenzia, durante una conferenza stampa. Parole che riflettono l’ottimismo dei vertici NASA a poche ore da uno dei lanci più attesi degli ultimi anni. La missione Artemis 2 rappresenta un passaggio cruciale nel programma spaziale americano, segnando il ritorno degli astronauti nelle vicinanze della Luna dopo oltre mezzo secolo dalle missioni Apollo.

Le incognite sul lancio

“Dietro questo volo c’è un’intera campagna”, ha aggiunto Kshatriya, facendo riferimento ai piani futuri che includono anche la costruzione di una base lunare permanente. Nonostante il clima di fiducia, restano alcune incognite legate alle condizioni meteorologiche. “Decolleremo quando l’hardware sarà pronto”, ha affermato Charlie Blackwell-Thompson, direttrice del lancio, sottolineando come al momento tutte le indicazioni siano positive. Tra le principali criticità monitorate figurano la copertura nuvolosa e il rischio di forti venti al suolo, oltre alle condizioni meteorologiche solari. Nel caso in cui il lancio dovesse essere rinviato, la NASA ha già previsto diverse finestre alternative fino al 6 aprile, garantendo flessibilità operativa senza compromettere la missione.

La missione Artemis 2 inaugura un nuova era dell’esplorazione spaziale

A bordo della capsula ci saranno quattro astronauti: il comandante Reid Wiseman, il pilota Victor Glover, la specialista di missione Christina Koch e lo specialista canadese Jeremy Hansen. L’equipaggio sta trascorrendo le ultime ore con le rispettive famiglie prima della partenza. Artemis 2 sarà una missione di test fondamentale: non prevede l’allunaggio, ma porterà gli astronauti a orbitare attorno alla Luna per verificare i sistemi della navicella e preparare le future missioni con equipaggio sulla superficie lunare. Con questo lancio, la NASA punta a inaugurare una nuova era dell’esplorazione spaziale, con l’obiettivo di stabilire una presenza umana stabile sulla Luna e, in prospettiva, aprire la strada alle missioni verso Marte.