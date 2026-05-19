Salvi due operai caduti su un viadotto a Barberino di Mugello

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Soccorsi dai Vigili del fuoco

di Askanews - 19 Maggio 2026

Barberino di Mugello, 19 mag. (askanews) – Intervento dei vigili del fuoco dalle 16:45 a Barberino di Mugello (FI) per il soccorso a due operai rimasti feriti durante lavori sul pilone del viadotto Macinaie, lungo l’autostrada A1 Panoramica. Sul posto una squadra dei vigili del fuoco, team Speleo ed elicottero Drago 147 del reparto volo di Bologna. I due lavoratori, caduti da circa 2 metri in seguito al cedimento di una porzione di cemento, sono stati raggiunti e trasportati in zona sicura dopo essere stati stabilizzati dal personale sanitario. Uno dei feriti è stato trasferito in elisoccorso, l’altro in ambulanza