Torino

“Aspettando l’amore”, un’emozione in più vicino al Cuore di fiori in piazza San Carlo

di Redazione - 10 Febbraio 2026

Anche quest’anno il cuore dell’amore batte nel centro di Torino, dal 10 al 15 febbraio, in piazza San Carlo, prende vita “Aspettando l’amore”, l’installazione floreale curata dall’Associazione Fiorai di AscomConfcommercio Torino e provincia, che celebra San Valentino con un nuovo messaggio: l’amore è desiderio, poesia, promessa.

Nel salotto buono di Torino, un cuore alto due metri e mezzo, realizzato da 15 fiorai con 2000 fiori, tutti coltivati in Italia, provenienti da Liguria, Toscana, Campania e Sicilia. All’esterno, una cornice di rametti rossi di betulla; all’interno, un trionfo di garofani, limonium, statice, lilium e sancarlini, in omaggio alla piazza. Accanto, la scultura di un uomo seduto sulla panchina con una rosa tra le mani: un gesto semplice, ma denso di significato. L’opera, firmata, come l’anno scorso, dal giardiniere-artista Rodolfo Marasciuolo, – racconta l’attesa dell’amore, un sentimento universale, senza età, che appartiene a tutti.

L’inaugurazione è in programma martedì 10 febbraio alle ore 10:30. In quel momento, il cuore non sarà ancora completo: la parte centrale resterà volutamente vuota, in attesa che cittadini e turisti innamorati vi aggiungano gli ultimi fiori. Un gesto simbolico e partecipativo, che segna l’inizio ufficiale dell’installazione e dà il via alla consueta sfilata di selfie, rendendo il Cuore di San Valentino uno degli scorci più instagrammati di Torino.

“L’amore è anche attesa, pazienza, fiducia – sottolinea Maria Luisa Coppa, presidente di Ascom Confcommercio Torino e provincia –. Con questa nuova edizione rendiamo omaggio non solo all’amore vissuto, ma anche a quello che ancora si aspetta, si sogna, si immagina. Un’installazione che aggiunge bellezza alla città e invita a fermarsi, a sentire, a ricordare il valore di un sentimento che muove l’intero universo umano. Vogliamo anche ricordare l’importanza di regalare un fiore, che spesso vale più di mille parole. Per San Valentino i nostri fiorai hanno realizzato, come sempre, composizioni eleganti e profumate, capaci di esprimere sentimenti profondi con gusto e maestria. Donare un fiore è un modo semplice, ma indimenticabile, per dire: ‘ti penso, ci sono, ti voglio bene’.”

“Il Cuore di Piazza San Carlo, realizzato dall’Associazione Fiorai di Ascom Confcommercio Torino, è una vera e propria opera d’arte– commenta l’Assessore al Commercio della Città di Torino Paolo Chiavarino– un omaggio alla Città divenuto ormai tradizione, che non è solo un prezioso ornamento ma un vero e proprio contributo artistico che celebra compiutamente l’Amore attraverso il linguaggio universale dei fiori. All’Associazione va il sentito ringraziamento dell’Amministrazione”.

“I fiori sono il modo più autentico per dire ciò che le parole spesso non riescono a esprimere – aggiunge Cecilia Serafino, presidente dell’Associazione Fiorai di Ascom –. Anche quest’anno abbiamo voluto creare un simbolo che unisse arte, natura ed emozione. Scegliere un fiore fresco, coltivato in Italia, significa sostenere la qualità e la bellezza della nostra tradizione. Ma soprattutto significa affidarsi a chi, dei fiori, conosce il linguaggio più profondo. I fiorai non offrono semplici prodotti: danno forma ai sentimenti. Ascoltano, immaginano, compongono. Un colore, una fragranza, una curva di petalo possono trasformare un’emozione in memoria, un gesto in qualcosa che resta”.

Un ringraziamento speciale va a: Scultura Fiori di Maria Cecilia Serafino; Dufour Fiori di Marco Bonisolo; Piantala di Daniela Volo; Martina Pelorinto; Carla Garelli; Fantasie Floreali di Barbara Bettarini; Petite Fleurs di Paola Zorloni; Flower Power di Monica Aghemo; Fiorile di Martina Geschwind; Marta Testa di Gisa Fiori, G.C.S. Florovivaistica di Camoletto Mario e Luca. Si ringrazia, inoltre, il Mercato Ingrosso Fiori per la disponibilità e la collaborazione nel ricercare e fornire fiori italiani.

L’iniziativa è parte dell’impegno di Ascom Confcommercio Torino e provincia per valorizzare il commercio locale, animare il centro cittadino e offrire esperienze culturali e sensoriali che rendano Torino una città sempre più accogliente e viva, anche nei momenti simbolici dell’anno. Il cuore di fiori è realizzato con il contributo della Camera di Commercio di Torino e il Patrocinio della Città di Torino.

IL TORINESE