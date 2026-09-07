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Barilla, per il GP d’Italia un weekend fuori e dentro il circuito di Monza

di Italpress - 7 Settembre 2026

MONZA (ITALPRESS) – Lo scorso fine settimana Barilla con la ‘Domenica italianà ha invitato tutti a “a vivere l’emozione unica del weekend del Formula 1 Pirelli Gran Premio d’Italia 2026 e a riscoprire il piacere di stare insieme a tavola”. Ha acceso “la passione, celebrando la convivialità e il gusto autentico che unisce i fan, fuori e dentro e il circuito”, si legge in una nota.Un fine settimana pensato per coinvolgere appassionati di Formula 1, famiglie, curiosi e amanti della gastronomia in un’esperienza immersiva. Il programma ha proposto numerose attività che, da giovedì 3 a domenica 6 settembre, si sono svolte tra il centro di Milano (Piazza San Babila) e lo storico autodromo di Monza.Un palinsesto di eventi che ha rappresentato la naturale evoluzione della partnership pluriennale annunciata lo scorso anno da Barilla e Formula 1. Una collaborazione nata “per consolidare l’unione tra due marchi di riferimento globale all’insegna della passione, dell’innovazione e della convivialità, e che quest’anno si rafforza ulteriormente offrendo ai fan esperienze uniche sia all’interno che all’esterno del circuito”.Il circuito di Monza, il più veloce del calendario di Formula 1, rappresenta l’emblema della massima competizione sportiva. In questo contesto, Barilla ha invitato a riscoprire il valore della condivisione: attorno alla tavola, la rivalità sportiva ha lasciato spazio a momenti di autentica convivialità secondo la tradizione italiana. Barilla è scesa in pista con diverse attivazioni pensate per la tua domenica italiana: dall’evento gratuito e aperto a tutti in Piazza San Babila, fino alle numerose attività all’interno dell’autodromo di Monza per far vivere a quante più persone una domenica italiana dal sapore indimenticabile. Per Barilla, la domenica italiana rappresenta infatti un momento di autentica condivisione: un’occasione speciale per ritrovarsi con i propri affetti, seguire insieme la Formula 1 e celebrare il piacere dello stare a tavola gustando un buon piatto di pasta. Un rituale che unisce generazioni e passioni, trasformando la gara in un’esperienza da vivere e condividere, proprio come si fa nelle famiglie italiane.A celebrare questo connubio ci sono stati anche ospiti d’eccezione, tra cui il campione del mondo di Formula 1® Nico Rosberg e lo chef Massimo Bottura. Da giovedì 3 a domenica 6 settembre, Barilla ha trasformato Piazza San Babila, a Milano, in uno spazio esperienziale per coinvolgere il grande pubblico e volto a celebrare la ‘Domenica Italianà attraverso percorsi di degustazione al tavolo, show-cooking e attività interattive. All’interno di questo spazio, gli ospiti hanno avuto l’opportunità di accomodarsi intorno a un suggestivo tavolo a forma del celebre circuito di Monza per degustare Gran Ruote Barilla Racing Edition, la nuova edizione limitata di Barilla. E’ stato inoltre possibile seguire in diretta, direttamente dalla struttura, le qualifiche, la gara e Race Anatomy, vivendo le emozioni del weekend di Formula 1 come mai prima d’ora. Inoltre, nello spazio è anche stato possibile scoprire curiosità inedite e contenuti da insider sul Tempio della Velocità attraverso una serie di video pillole dell’ex pilota e telecronista Ivan Capelli, oltre a poter ammirare da vicino il driver kit del pilota Liam Lawson, che include tuta, casco e accessori da gara ufficiali del team di Formula 1.Oltre 25.000 consumatori coinvolti e più di 7.000 piatti di pasta serviti, per un totale di 420 kg di pasta cucinati.Coniugando narrazione e gusto, l’attivazione ha permesso ai visitatori di scoprire i valori di Barilla in un’atmosfera di convivialità, culminando con l’appuntamento di domenica 6 settembre con la diretta live della gara.Gran Premio d’Italia 2026, Barilla ha trasformato uno dei circuiti più veloci e competitivi del motorsport in un luogo in cui la ‘Paddock Family’ è stata la protagonista principale.Più di 200 ospiti si sono, infatti, riuniti attorno a un unico tavolo tra cui piloti, Team Principal, meccanici, ingegneri, strateghi, driver della safety e medical car, personal trainer e tecnici degli pneumatici. Gli stessi professionisti la cui collaborazione, precisione e fiducia sono alla base di ogni gara, ogni decisione e ogni performance.Un tavolo lungo quasi 100 metri imbandito con piatti a base di pasta. ‘La Tavolatà è stato il primo evento di questo tipo organizzato da Barilla e Formula 1. Ospiti dall’intero ecosistema della Formula 1, come il pilota della scuderia Visa Cash App Racing Bulls Yuki Tsunoda e il suo ingegnere di pista Alexandre Iliopoulos, hanno celebrato insieme il principio che accomuna ogni corsa: le migliori performance non si ottengono mai da soli.“Quando gareggiavo in Formula 1, ho imparato molto velocemente che ogni giro, ogni decisione e ogni risultato dipendevano anche dalle persone intorno a me”, ha dichiarato Paolo Barilla, Vice Presidente del Gruppo Barilla ed ex pilota di Formula 1. “Le auto e le tecnologie di oggi sono molto diverse, ma questo principio non è cambiato. Dietro ogni prestazione c’è una squadra la cui fiducia, competenza e dedizione rendono possibile il successo. ‘La Tavolatà ha celebrato queste persone e il ruolo che svolgono in ogni fine settimana di gara. I momenti che abbiamo condiviso attorno al tavolo hanno aggiunto un senso di amicizia e gioia all’adrenalina della competizione”.Curata dallo chef tre stelle Michelin Massimo Bottura, la cena ha celebrato l’ospitalità italiana attraverso un menù ideato attorno alla pasta Barilla, in collaborazione con DO&CO, fornitore ufficiale del Formula 1. Paddock Club.“Le migliori prestazioni non sono mai uno sforzo individuale”, ha affermato Massimo Bottura. “Che si punti al podio a Monza o che si gestisca un ristorante Michelin, il successo appartiene sempre alla squadra. Ecco perchè dico sempre: ‘Da solo sono Massimo Bottura; insieme siamo la Famiglia Francescanà. Dare vita a ‘La Tavolatà con Barilla è stata una celebrazione della comunità culinaria che guida la nostra quotidianità”.Per una sera, il solito ritmo del paddock è cambiato. Piloti, ingegneri e meccanici si sono riuniti lontano dall’intensità del fine settimana di gara, creando uno spazio di condivisione autentica e celebrando lo spirito di squadra che guida ogni traguardo in pista. ‘La Tavolatà ha così richiamato l’attenzione sulle tantissime mani, menti e relazioni che rendono possibile la Formula 1 oltre ciò che vedono i tifosi, da dietro le quinte. “Sono entusiasta di aver partecipato a ‘La Tavolatà questa sera insieme a Barilla. In Formula 1, non si guida mai da soli e la serata di oggi ha mostrato quante persone servano davvero per vincere, sia in pista sia fuori”, ha dichiarato Yuki Tsunoda, pilota della scuderia Visa Cash App Racing Bulls. “Il lavoro di squadra è al centro di tutto ciò che facciamo ed è in momenti come questi che si costruiscono relazioni e fiducia. E’ qualcosa che riusciamo a fare raramente durante un weekend di gara, motivo per cui farlo in questa occasione è stato davvero speciale”.“Quando correvo, alcune delle relazioni più importanti si sono costruite lontano dalle telecamere. Con ingegneri, meccanici, strateghi e con tutti coloro che dovevano fidarsi l’uno dell’altro quando la pressione era al massimo”, ha commentato il campione del mondo di Formula 1 Nico Rosberg. “Questo è ciò che rende una serata come questa così significativa. Riunisce le persone che garantiscono determinate performance e ci ricorda che, in fin dei conti, le corse sono uno sport di squadra basato sul contatto umano”.Generazioni di team di Formula 1 sono arrivate a Monza alla ricerca della prestazione, ciascuna affidandosi agli stessi valori: fiducia, preparazione e collaborazione. Se da un lato lo sport continua a evolversi, dall’altro i legami umani che animano ogni gara restano una certezza immutabile.Dal 4 al 6 settembre, anche l’”Ultimate Hospitality” dell’autodromo di Monza è stato allestito: un ampio spazio dedicato a Barilla che ha accolto una selezione di consumatori e ospiti speciali per un’esperienza indimenticabile. Attorno ad un tavolo dal design ispirato al tracciato del circuito, è stato possibile gustare un ottimo piatto di Gran Ruote Barilla Racing Edition, seguendo la gara in diretta. Come elemento scenografico, lo spazio ha ospitato il primo e unico modello in scala 1:5 della Minardi M190 con motore Ford Cosworth. Progettata dagli ingegneri Aldo Costa e Tommaso Carletti, la monoposto del 1990 è stata guidata da Paolo Barilla, Pierluigi Martini e Gianni Morbidelli, piazzandosi 11^ a Monza e Imola. Dalla storica scuderia di Faenza sono nate poi Toro Rosso e AlphaTauri, fino all’odierna Racing Bulls: una grande storia di passione e ingegneria tutta italiana.Il programma si è arricchito anche di momenti esclusivi che hanno unito l’alta cucina alla Formula 1, tra cui sessioni di degustazione, masterclass culinarie e attività interattive a tema, come simulazioni di guida e prove di pit stop. Sabato e domenica, i quasi 250 fortunati vincitori da tutto il mondo del Concorso Barilla, di cui 100 coppie sono italiane, hanno avuto l’occasione di assistere dal vivo alla gara e vivere un viaggio sensoriale unico, dove la passione per la velocità ha incontrato l’eccellenza del gusto italiano. In questo spazio, Barilla ha accolto 4.500 ospiti – di cui 400 hanno preso parte alle sessioni di degustazione e 130 hanno partecipato alle 5 masterclass in programma – registrando complessivamente oltre 2.000 partecipazioni alle attività di brand engagement.In qualità di partner ufficiale, Barilla ha avuto una forte presenza sia dentro sia fuori dal circuito. Sono infatti state previste segnaletica d’impatto a bordo pista e attivazioni digitali per i consumatori, che hanno raggiunto milioni di spettatori in tutto il mondo.

– Foto ufficio stampa Barilla –

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