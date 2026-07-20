Politica

Ultimi sondaggi ed intenzioni di voto dei partiti politici

di Redazione - 20 Luglio 2026

I sondaggi di politica sull’andamento del consenso dei singoli partiti, sta diventando in questa fase di inizio della lunga corsa verso le elezioni politiche 2027, uno dei temi più caldi e dibattuti.

Il centrodestra ha come sempre al centro le discussioni sull’eventuale alleanza con Futuro Nazionale. Anche perché il partito di Vannacci continua la sua crescita, seppur in maniera meno verticale ed esplosiva rispetto alle settimane passate. Il partito dell’ex generale comunque nella sua crescita inarrestabile stando all’ultimo sondaggio BiDiMedia ha superato anche Avs, diventando così il 5° partito del paese

Di contraltare prosegue il calo della Lega, che per la prima volta scende sotto la soglia psicologica del 5%.

Nel centrosinistra non mancano le tensioni sul programma, scelta del premier, alleanze. tensioni che portano ad un calo dei principali partiti, Pd e M5S.

Tutto questo in una fase in cui si sta discutendo di una eventuale modifica della legge elettorale, che potrebbe cambiare le carte in tavola, soprattutto dopo la sconfitta del governo nel voto a scrutinio segreto sulle preferenze.

Una simulazione di Youtrend su quello che sarebbe l’esito delle politiche 2027 con lo Stabilicum, e Futuro Nazionale all’interno dell’attuale coalizione di centrodestra, vedrebbe il cdx avanti con 222 seggi alla Camera (contro i 160 del csx ed i 14 di Azione) e avanti anche al Senato con 113 seggi contro i 77 del centrosinistra ed i 6 di Azione.

Qual è stato l’ultimo sondaggio di politica e con quale risultato?

L’ultimo sondaggio dei partiti sulle intenzioni di voto è stato realizzato da:

SWG per Tg La7 – del 20 luglio 2026

Fdi – 26,9% (-0,3% rispetto al 13 luglio)

FI – 7,7% (=)

Futuro Nazionale – 6,7% (+0,4%)

Lega – 5,5% (+0,1%)

Pd – 21,1% (-0,2%)

M5S – 13,1% (+0,2%)

AVS – 6,4% (-0,1%)

IV – 2,5% (=)

Azione – 3,4% (-0,1%)

BiDiMedia – del 20 luglio 2026

Fdi – 26,9% (+0,2% rispetto al 6 luglio 2026)

FI – 7,2% (-0,1%)

Lega – 4,9% (-0,8%)

Futuro Nazionale – 6,7% (+0,5%)

Pd – 21,5% (-0,3%)

M5S – 11,4% (-0,8%)

AVS – 6,5% (=)

IV – 2,4% (+0,1%)

Azione – 2,8% (-0,1%)

EMG different – del 20 luglio 2026

Fdi – 24,6% (-1% rispetto al 13 luglio 2026)

FI – 8,4% (-0,1%)

Lega – 7,4% (=)

Futuro Nazionale – 7,3% (+1%)

Pd – 20,9% (+0,1%)

M5S – 12,7% (-0,3%)

AVS – 6% (=)

IV – 2,6% (+0,1%)

Azione – 2,6% (=)

Leggi altri sondaggi politici predecenti

PolitPro – del 16 luglio 2026

Fdi – 27,6%

FI – 7,9%

Futuro Nazionale – 5,4%

Lega – 6,2%

Pd – 21,5%

M5S – 12,8%

AVS – 6,4%

IV – 2,4%

Azione – 3,1%

Termometro Politico per True Data – del 14 luglio 2026

Fdi – 27,5% (-0,4% rispetto al 1 luglio)

FI – 7,8% (=)

Futuro Nazionale – 5,8% (+0,6%)

Lega – 6,4% (=)

Pd – 21,6% (+0,1%)

M5S – 12,5% (+0,2%)

AVS – 6,5% (-0,1%)

IV – 2,6% (+0,2%)

Azione – 2,9% (+0,1%)

Osservatorio EMG – del 13 luglio 2026

Fdi – 25% (-1% rispetto al 26 giugno)

FI – 8,8% (+0,5%)

Futuro Nazionale – 6,7% (+0,1%)

Lega – 7,4% (=)

Pd – 21% (+0,5%)

M5S – 12,8% (-0,4%)

AVS – 6% (-0,1%)

Azione – 2,5% (-0,2%)

Iv – 2,5 (+0,1%)

Altri sondaggi di Politica

Youtrend per Sky Tg24 – del 3 luglio 2026

Fdi – 26,9% (-0,6% rispetto al 18 giugno)

FI – 7,6% (-0,6%)

Futuro Nazionale – 6,4% (+0,5%)

Lega – 5,4% (-0,4%)

Pd – 22% (-0,2%)

M5S – 12% (-0,1%)

AVS – 6,6% (-0,2%)

IV – 2,5% (+0,4%)

Azione – 3,4% (+0,3%)

Supermedia Youtrend – del 2 luglio 2026

Fdi – 27,6% (-0,6% rispetto al 18 giugno)

FI – 7,9% (=)

Futuro Nazionale – 5,9% (+1%)

Lega – 6,2% (-0,3%)

Pd – 21,3% (-0,4%)

M5S – 13,4% (+0,7%)

AVS – 6,3% (-0,1%)

IV – 2,3% (=)

Azione – 3% (=)

EMG per Human Index – del 30 giugno 2026

Fdi – 27,5%

FI – 8,3%

Futuro Nazionale – 5,6%

Lega – 7%

Pd – 21,5%

M5S – 13%

AVS – 6,2%

IV – 2,5%

Azione – 3%

Ipsos Doxa per il Corriere della Sera – del 27 giugno 2026

Fdi – 27% (-0,6% rispetto al 25 maggio)

FI – 8,3% (+0,1%)

Futuro Nazionale – 6% (+1,2%)

Lega – 5,6% (-0,1%)

Pd – 20,1% (=)

M5S – 14,2% (-0,2%)

AVS – 6,2% (-0,6%)

IV – 2% (=)

Azione – 3% (-0,1%)

Con questi risultati questa sarebbe lo stato delle due coalizioni

Cdx (senza Vannacci) – 41,7% – (con Vannacci) – 47,7%

Csx (senza Renzi e Calenda) – 40,6% (con Renzi e + Europa) – 44,5%

Lab21 per Affaritaliani.it – del 20 giugno 2026

Fdi – 30,2% (+0,2% rispetto al 13 giugno)

FI – 7% (-0,1%)

Futuro Nazionale – 5,3% (+0,2%)

Lega – 6,1% (-0,3%)

Pd – 20,3% (+0,1%)

M5S – 13,5% (+0,1%)

AVS – 6% (-0,1%)

IV – 2,5% (-0,1%)

Azione – 3,2% (-0,1%)

Con questi risultati questa sarebbe lo stato delle due coalizioni

Cdx (senza Vannacci) – 44,2%

Csx (senza Calenda) – 44,1%

BidiMedia per First Srl – del 24 giugno 2026

Fdi – 27,6% (-0,4% rispetto al 3 giugno)

FI – 7,3% (-0,2%)

Futuro Nazionale – 5,4% (+0,9%)

Lega – 6% (-0,6%)

Pd – 22,2% (-0,1%)

M5S – 12% (-0,1%)

AVS – 6,6% (=)

Azione – 2,9% (+0,1%)

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