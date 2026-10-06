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Benzina di contrabbando a Napoli: maxi sequestro Gdf

La scoperta dei finanzieri a Marigliano: l'inganno scoperto, due denunciati

di Cristiana Flaminio - 6 Ottobre 2026

CELEBRAZIONE DEL 252 ANNIVERSARIO DELLA FONDAZIONE DELLA GUARDIA DI FINANZA

Benzina di “contrabbando” a Napoli: scatta il maxisequestro della Guardia di Finanza. L’operazione porta la firma dei militari delle fiamme gialle del comando provinciale del capoluogo campano. Sotto i sigilli sono finiti ben 30mila litri di carburanti. Spacciati, nei documenti di trasporto e commerciali, per olio destinato ai dischi dei freni. Prodotto, quest’ultimo, che è esente dall’applicazione delle accise e della tassazione. Sono finiti con una denuncia sul groppone due cittadini di nazionalità polacca.

A Napoli scoperti 30mila litri di benzina di contrabbando

La scoperta è avvenuta a Marigliano, in provincia di Napoli. I finanzieri del gruppo di Nola hanno fermato un autoarticolato, in pratica un grosso tir con rimorchio, proveniente dall’Est europeo. I militari hanno chiesto agli autisti i documenti e le bolle del carico. Da cui emergeva il trasporto di olio per dischi dei freni. Bene. I finanzieri hanno voluto verificare di persona e nella “stiva” del mezzo pesante hanno fatto la scoperta. C’erano trenta grossi contenitori di plastica, ognuno capiente per mille litri. Olio, no? No. Era una “miscela di idrocarburi con caratteristiche assimilabili alla benzina”. Su cui, invece, le tasse vanno pagate eccome. Come hanno scoperto, di nuovo, i consumatori questa mattina alla pompa.

L’ultima operazione

Quella di Napoli è solo l’ultima operazione della Finanza a contrasto del fenomeno della benzina di contrabbando. Una legge (quasi) economica: quando il prezzo sale, i furbetti evadono il fisco per allargare i margini di guadagno. Un po’ come è già accaduto con le sigarette nei decenni passati, anche se pure questo fenomeno sembra sempre sul punto di ritornare. I due autisti dovranno rispondere dell’ipotesi di reato di sottrazione all’accertamento o al pagamento dell’accisa sui prodotti energetici. Ed è solo l’ultima di una lunga serie di controlli e scoperte. Come a Latina dove, nei giorni scorsi, i finanzieri hanno sequestrato oltre 16mila litri di carburante non conforme agli standard di qualità.

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