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QuBì – Bitto DOP, a Morbegno la Mostra del Bitto 2026

di Fabiana Romanutti - 4 Ottobre 2026

Immagine di Distretto Agroalimentare di Qualità della Valtellina

La celebrazione del Bitto DOP e della produzione casearia della Valtellina ha una storia ultracentenaria: quest’anno nei giorni 17 e 18 ottobre a Morbegno, in provincia di Sondrio, andrà in scena l’edizione n. 119. Sempre in primo piano il Concorso organizzato dal Consorzio Tutela Formaggi Valtellina Casera e Bitto DOP (CTCB) per premiare le migliori forme di Bitto DOP, Valtellina Casera DOP, Scimudin e formaggio Latteria di varie stagionature: un importante riconoscimento al lavoro dei casari.

Come da tradizione, tutto ruoterà intorno al “calecc”, la struttura mobile che i pastori smontano e portano con sè spostandosi da un pascolo all’altro per poter lavorare il latte appena munto. Sarà nella piazza centrale, dove si potrà assistere alle fasi di produzione del formaggio, accanto agli gli stand dei produttori e alla casera dei formaggi in concorso. Nelle sale del Chiostro del Convento di Sant’Antonio si susseguiranno le degustazioni con inediti abbinamenti: Bitto e Idromele, Formaggi & Sforzati, Formaggi & Gin Tonic. oltre al consueto appuntamento dei Piccoli casari al Museo.

Dedicato alle famiglie l’evento “Anche le mucche vanno in vacanza”. Per i più golosi ci saranno Quattro Stagionature di Valtellina Casera in cucina. Tra le novità, El BITstrot farà assaggiare i tradizionali pizzoccheri di Teglio secondo la ricetta dell’Accademia del Pizzocchero. Fascino intramontabile per la storica sfida del Palo della Cuccagna con in cima le forme di Bitto. Originale e attesissimo il Festival delle Birre alpine, che animerà le serate; alla Polentoteca si potranno ritrovare i sapori tipici di montagna. Saranno le sfarzose sale di Palazzo Malacrida a ospitare sia la Cheesecape Room, la caccia al tesoro per scoprire il formaggio segreto, sia Mistery Cheese, degustazione in giallo. Le bellezze storiche dei luoghi saranno raccontate da funamboli che camminano sospesi tra i palazzi del centro storico.

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