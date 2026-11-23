Food

Sedicimila dollari sul piatto: la pizza italiana è servita

di Nicola Santini - 23 Novembre 2026

Una volta con 8.300 euro si comprava una macchina usata, si faceva una bella vacanza oppure si risolveva qualche problema domestico. Adesso ci si può ordinare una pizza. Una sola, per giunta piccolina, appena venti centimetri di diametro, da dividere romanticamente in due. Il conto, invece, è di dimensioni monumentali.

Renato Viola e l’invenzione di Luigi XIII

L’autore di questa provocazione gastronomica si chiama Renato Viola, viene da Agropoli, nel Cilento, e ha avuto un’intuizione che meriterebbe una laurea in economia applicata alla vanità umana. Ha preso il piatto più popolare d’Italia e lo ha trasformato in un capriccio per milionari.

La sua creatura si chiama Luigi XIII, come il sovrano francese, e viene presentata dal suo inventore come la pizza più costosa del mondo.

Il prezzo di 8.300 euro, riportato dalla stampa italiana, può arrivare fino a 15.000 euro (oltre 16.000 dollari) quando la destinazione è New York. Evidentemente attraversare l’Atlantico fa lievitare anche il conto.

Bisogna riconoscere che Viola ha lavorato con una certa fantasia. L’impasto riposa per 72 ore, la farina è biologica e il sale arriva addirittura dal fiume Murray, in Australia.

Sopra ci finiscono tre qualità di caviale, tra cui il pregiatissimo Beluga, i gamberoni rossi di Acciaroli, l’aragosta di Palinuro e la mozzarella di bufala campana. A completare il tutto, qualche goccia di cognac Rémy Martin Louis XIII, perché a questi livelli anche l’alcol deve presentarsi con un albero genealogico rispettabile.

Direttamente a casa tua: la cerimonia e la degustazione

Naturalmente una pizza da 8.300 euro richiede un cerimoniale adeguato. Viola arriva direttamente a casa del cliente accompagnato da uno chef e da un sommelier. Si apparecchia con stoviglie esclusive e si serve champagne. Immaginare il miliardario che aspetta il pizzaiolo davanti al citofono, magari in pantofole di cachemire, ha qualcosa di irresistibile.

La carriera di Renato Viola

La faccenda diventa ancora più interessante quando si guarda alla carriera del suo inventore. Viola ha portato la propria idea di pizza negli Stati Uniti, dove ha sviluppato il marchio Mister O1 Extraordinary Pizza, diventando uno dei rappresentanti di quella cucina italiana che all’estero continua a esercitare un fascino straordinario.

Partito dal Cilento, ha conquistato una clientela internazionale attraverso un prodotto che appartiene alla nostra tradizione più riconoscibile.

E qui viene il bello. Per decenni abbiamo esportato la pizza come simbolo di convivialità popolare, mentre all’estero qualcuno la copriva di ananas o la trasformava in una specie di materasso imbottito.

L’arrivo nei salotti dei milionari

Renato Viola ha scelto la strada opposta, portandola nei salotti dove si spendono migliaia di euro per una bottiglia e si considera una borsa da ventimila euro un acquisto ragionevole.

Certo, resta da capire quanto sia buona una pizza che costa come parecchi stipendi. Il caviale sarà magnifico, l’aragosta impeccabile, ma il dubbio che una Margherita mangiata davanti al mare di Napoli possa regalare una felicità altrettanto intensa rimane legittimo. Anche perché, dopo aver speso 8.300 euro, confessare che si preferiva quella sotto casa richiederebbe un coraggio quasi eroico.

LEGGI QUI TUTTE LE NEWS DI FOOD