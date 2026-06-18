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Bosch e TSF Group, joint venture per i sistemi pneumatici dei camion

di Italpress - 18 Giugno 2026

STOCCARDA (GERMANIA) (ITALPRESS) – Bosch insieme a Brakes India Private Limited (BIPL) e Wheels India Limited (WIL), consociate del gruppo TSF di Chennai hanno annunciato i loro piani per una joint venture. Scopo della partnership è spingere la crescita dei sistemi pneumatici per i veicoli commerciali. La joint venture sarà una partnership al 50% tra Bosch e TSF Group (BIPL e WIL) e prevede di iniziare le operazioni entro la fine del 2026, una volta ottenute tutte le approvazioni normative. “In futuro il software renderà i veicoli commerciali ancora più smart, più modulari e più efficienti in termini di costo. Con la nostra vasta competenza nell’elettronica e nei sistemi, insieme creeremo una gamma interessante di sistemi pneumatici ad alte prestazioni. Bosch espande dunque l’ampio portafoglio per i veicoli commerciali e rafforza il proprio ruolo di leader in quel settore”, ha dichiarato Markus Heyn, membro del Consiglio di Amministrazione di Bosch e Presidente di Bosch Mobility. “In Bosch continuiamo a espandere le nostre capacità per rafforzare la nostra leadership globale nel settore dei veicoli commerciali. Questa joint venture è un passo fondamentale per plasmare il futuro dei sistemi pneumatici avanzati. Integrando ingegneria di alto livello e abilità produttiva, creiamo insieme moduli intelligenti economicamente efficienti che permettano ai nostri clienti nel mondo di costruire veicoli commerciali più avanzati”, ha affermato Guruprasad Mudlapur, Presidente di Bosch India e Managing Director di Bosch Limited.

La joint venture si concentrerà sulla progettazione, sulla produzione e sulla vendita di moduli elettronici gestiti dal software per la compressione dell’aria, il trattamento dell’aria, le sospensioni pneumatiche e i freni pneumatici. La parte commerciale in India sarà gestita dalla joint venture con sede legale a Chennai, mentre la catena di approvvigionamento globale (Cina esclusa) continuerà a essere gestita dagli uffici già esistenti di Bosch, Brakes India Private Limited e Wheels India Limited.

“Questa tappa è un passo avanti verso la creazione di un approccio più integrato e sistemico per gli OEM nell’area dei veicoli commerciali. Contribuiamo con le nostre forze in quanto fornitori leader impianti frenanti pneumatici. Grazie a questa joint venture potremo offrire ai clienti parti per i sistemi frenanti pneumatici per una mobilità del futuro più connessa. Siamo impazienti di sostenere i cambiamenti del settore verso sistemi più avanzati a comando elettronico e basati sul software”, ha dichiarato Sriram Viji, Managing Director di Brakes India. “Wheels India è pioniere nei sistemi di sospensione pneumatici per gli autobus da oltre trent’anni in India. Nel tempo abbiamo creato relazioni forti sia con gli OEM sia con gli utilizzatori finali, attraverso la qualità costante del prodotto e del servizio. Siamo lieti di collaborare con Bosch per questa iniziativa di sviluppo per il progresso dei sistemi di sospensione pneumatici per i clienti di tutto il mondo”, ha dichiarato Srivats Ram, Presidente e Managing Director di Wheels India Limited. I board del Gruppo Bosch, Bosch Limited, Brakes India Private Limited e Wheels India Limited hanno già approvato la transazione. Questo sviluppo consente alle due aziende di rispondere alla domanda sempre più forte di maggior efficienza, sicurezza e automazione da parte dei clienti.

foto: ufficio stampa Bosch Italia

(ITALPRESS).