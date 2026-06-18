Terna illumina Villa Jovis a Capri: partnership pubblico-privato

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Presentata la nuova illuminazione e il restauro del faro

di Askanews - 18 Giugno 2026

Capri, 18 giu. (askanews) – Restituire l’anima al luogo, esaltarne le gerarchie architettoniche che per l’imperatore romano Tiberio erano messaggi politici. Villa Jovis, la maestosa residenza imperiale a Capri si presenta con un nuovo progetto di illuminazione e con il restauro del Faro. Attraverso un’illuminazione studiata per essere visibile sia da terra sia dal mare, Villa Jovis torna a dialogare con il territorio circostante, restituendo una nuova percezione del sito e mettendone in risalto l’imponenza e il rapporto con il paesaggio del Golfo di Napoli. Si amplia così la fruizione di un complesso finora visitabile solo nelle ore diurne.

L’intervento è stato interamente finanziato da Terna, la società che gestisce la rete in alta tensione, nell’ambito di un accordo istituzionale tra la Direzione regionale Musei nazionali Campania e la Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per l’Area metropolitana di Napoli. Esempio virtuoso di collaborazione pubblico-privato destinato a diventare un modello.

Luigina Tomay, Direzione Regionale musei regionali Campania: “Si è avviato dallo scavo archeologico preventivo fino alla tutela del bene, con il restauro e poi la valorizzazione attraverso questa sponsorizzazione da parte di Terna dell’illuminazione artistica di Villa Jovis, un percorso”.

L’illuminazione di Villa Jovis rientra nell’ambito degli interventi di compensazione territorale promossi da Terna per generare benefici alla comunità locale e in questo caso valorizzare il patrimonio culturale dell’isola, in seguito al progetto di collegamento elettrico Torre Annunziata – Capri – Sorrento, realizzato da Terna e completato tra il 2017 e il 2020, con cui è stato creato un sistema ad anello tra Capri e la terra ferma. Le soluzioni adottate si caratterizzano per un impianto luminoso puntuale e non invasivo, con l’obiettivo di ridurre al minimo l’impatto visivo diurno e preservare la percezione complessiva del sito e del paesaggio.

Luca Di Franco, Direttore dei Musei e parchi archeologici di Capri. “Poter visitare di sera e di notte Villa Jovis è un valore aggiunto ci permetterà di fare eventi congiuntamente anche con il Comune, spettacoli e appunto visite serali, ma in più abbinarlo a delle operazioni di restauro è fondamentale anche per lo studio e per la conservazione”.