Meteo

Burian, Il gelo estremo bussa alle porte ed entra dalle finestre

Cos’è il leggendario vento Burian e perché ogni anno fa tremare l'Europa

di Gianluca Pascutti - 14 Ottobre 2026

L’inverno meteorologico riserva spesso scenari estremi capaci di bloccare interi continenti nel giro di poche ore. Tra i fenomeni più affascinanti e temuti spicca il vento Burian, una corrente gelida che periodicamente si spinge dalle steppe russe fino al cuore dell’Europa. Capire l’origine di questa massa d’aria aiuta a comprendere le dinamiche climatiche più rigide del nostro emisfero.

L’origine della tempesta siberiana

Il fenomeno nasce nelle sterminate e remote regioni della Siberia e del bassopiano sarmatico. Durante la stagione fredda, il suolo subisce un irraggiamento notturno potentissimo che raffredda gli strati bassi dell’atmosfera. Questo processo genera l’anticiclone termico siberiano, una colossale struttura di alta pressione caratterizzata da valori barici elevatissimi e da temperature glaciali. L’aria, resa pesantissima e densa dal freddo, ristagna accumulando un potenziale termico straordinario.

Le caratteristiche del vento gelido

Quando questa bolla di alta pressione si mette in movimento, genera raffiche impetuose che superano facilmente i cento chilometri orari. La principale peculiarità del vento Burian risiede nella sua natura estremamente secca. Questa caratteristica accentua la percezione del freddo sulla pelle umana, creando il cosiddetto effetto wind chill. Inoltre, l’avanzata della perturbazione solleva la neve fresca presente al suolo, dando vita a bufere violente note come blizzard, capaci di azzerare la visibilità in pochi secondi.

La rotta verso l’Europa e l’Italia

Normalmente, le correnti siberiane restano confinate nei territori orientali. Tuttavia, determinate configurazioni bariche possono alterare questo equilibrio. Se un blocco anticiclonico si posiziona sull’Europa settentrionale, costringe il flusso a deviare verso sud-ovest. La formazione di una depressione mediterranea crea un canale preferenziale diretto verso i Balcani e la penisola italiana. Quando si apre questa autostrada del freddo, l’aria siberiana irrompe portando nevicate storiche anche lungo le coste e a bassissima quota, regalando paesaggi spettacolari ma mettendo a dura prova la viabilità.

Affrontare un evento climatico di questa portata richiede una preparazione adeguata da parte delle autorità e dei cittadini. Un calo termico improvviso di oltre dieci gradi in pochissime ore può causare disagi notevoli alle infrastrutture e alla rete energetica. Monitorare costantemente i bollettini meteorologici ufficiali permette di anticipare le criticità e di affrontare in sicurezza le giornate più fredde dell’anno.

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