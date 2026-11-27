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Lunedì 30 novembre 2026 si conclude la Stagione degli uragani

Il record storico nel Pacifico e la calma ingannevole dell'Atlantico

di Gianluca Pascutti - 27 Novembre 2026

Il 30 novembre si conclude ufficialmente la stagione degli uragani 2026, un’annata che verrà ricordata negli annali della meteorologia per l’asimmetria estrema tra i due grandi bacini oceanici. A dettare i ritmi climatici degli ultimi sei mesi è stato un El Niño particolarmente intenso — classificato dagli esperti “very strong” — che ha agito come un potente interruttore atmosferico: ha soffocato quasi ogni perturbazione sull’Oceano Atlantico, riversando al contempo un’energia senza precedenti sull’Oceano Pacifico.

Il meccanismo del Super El Niño e il divario tra i due oceani

Il riscaldamento anomalo delle acque superficiali del Pacifico equatoriale ha alterato la circolazione atmosferica su scala globale. Sull’Atlantico tropicale, questo fenomeno ha intensificato il wind shear verticale, disgregando i nuclei temporaleschi prima che potessero acquisire forza ciclonica. Di contro, le acque eccezionalmente calde del Pacifico orientale hanno alimentato sistemi di una potenza straordinaria.

Il bilancio numerico, basato sui dati ufficiali NOAA, fotografa alla perfezione questa spaccatura

Bacino Oceanico Tempeste con nome (Media 1991-2020) Uragani totali (Media) Uragani maggiori Cat. 3+ (Media) Indice ACE (Accumulated Cyclone Energy) Atlantico Settentrionale 10 (14) 1 (7) 1 (3) 20,2 (Molto basso) Pacifico Orientale e Centrale 25 (15) 22 (8) 11 (4) 359,5 (Record storico)

L’Oceano Pacifico sotto assedio e il primato storico di energia sviluppata

Mentre l‘Atlantico sonnecchiava, il Pacifico orientale e centrale ha vissuto la stagione più energetica mai misurata. L’Indice ACE (Accumulated Cyclone Energy), che misura la durata e l’intensità di tutte le tempeste, ha raggiunto il valore record di 359,5, superando il precedente primato di 318 stabilito nel 2018.

Gli eventi più violenti che hanno segnato il bacino del Pacifico

Uragano Polo (Categoria 5): È stato il ciclone più intenso dell’intero pianeta nel 2026. A fine settembre ha raggiunto venti sostenuti di 285 km/h (180 mph), mantenendo la Categoria 5 per due giorni e mezzo. Dopo aver lambito il Messico occidentale, ha toccato terra sulla penisola della Bassa California come uragano di Categoria 2, provocando gravi alluvioni.

È stato il ciclone più intenso dell’intero pianeta nel 2026. A fine settembre ha raggiunto venti sostenuti di (180 mph), mantenendo la Categoria 5 per due giorni e mezzo. Dopo aver lambito il Messico occidentale, ha toccato terra sulla penisola della Bassa California come uragano di Categoria 2, provocando gravi alluvioni. Uragani Lowell e Genevieve (Categoria 5): Entrambi i sistemi hanno raggiunto la massima scala di intensità in mare aperto tra agosto e inizio settembre, contribuendo massicciamente all’indice ACE record.

Entrambi i sistemi hanno raggiunto la massima scala di intensità in mare aperto tra agosto e inizio settembre, contribuendo massicciamente all’indice ACE record. Uragano Lala (Categoria 2): A metà agosto ha sfiorato le Hawaii, scaricando precipitazioni torrenziali e provocando alluvioni lampo e danni significativi sull’isola di Maui.

L’Atlantico e la lezione di Isaias

Sull’altro versante, l’Atlantico ha attraversato un’estate di calma surreale. Le prime nove tempeste della stagione (da Arthur a Edouard) sono rimaste deboli. Solo il 7 ottobre si è formato l’unico uragano della stagione, Isaias, segnando il ritardo più estremo dall’inizio delle rilevazioni satellitari nel 1966.

Uragano Isaias (Categoria 3): Intensificatosi rapidamente nel Golfo del Messico, ha colpito la Florida nord-occidentale e l’Alabama nella prima decade di ottobre. Con venti di 165 km/h, intense precipitazioni e un’onda di tempesta distruttiva, ha causato 9 vittime negli USA e danni assicurati stimati per oltre 2 miliardi di dollari.

Il 2026 lascia un doppio insegnamento, conferma l’accuratezza dei modelli nel prevedere l’impatto di El Niño, ma ricorda che il riscaldamento degli oceani può alimentare processi di intensificazione rapida anche in stagioni statisticamente scariche, rendendo un singolo sistema capace di devastazione.

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