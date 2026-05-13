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“Calma metafisica”: esce il nuovo singolo di Ermal Meta

di Italpress - 13 Maggio 2026

MILANO (ITALPRESS) – Sarà dal 15 maggio in radio e su tutte le piattaforme digitali il nuovo singolo di Ermal Meta “Calma metafisica“(Columbia Records/Sony Music Italy). “Calma metafisica racconta l’assurdo, un’estate alla “don’t look up”. Divertimento a tutti i costi, leggerezza e spensieratezza ad alto rischio. Ma si, in fondo è estate. Chi se ne frega!” dichiara l’artista.

Le sonorità accattivanti della produzione curata da Dardust accompagnano il racconto di una vita che scorre con apparente normalità tra il mare e le evasioni estive nonostante ciò che accade non molto lontano.

Il videoclip esalta questo contrasto con immagini patinate e distopiche di un’estate di altri tempi, tra costumi da bagno anni ’60, ombrelloni a strisce bianche e rosse e immagini di bagnanti felici che vivono sereni la loro giornata al mare nonostante aerei da guerra che passano minacciosi sopra le loro teste e bombe che scoppiano nelle vicinanze.

-Foto ufficio stampa mn comm-

(ITALPRESS).