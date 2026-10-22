Politica

Caro energia e emergenza sicurezza, Vannacci apre gazebo in tutta Italia

Dopo iniziative locali e regionali, a novembre una massiccia campagna sul territorio

di Daniel Walker - 22 Ottobre 2026

Futuro nazionale scende in piazza: al via la prima mobilitazione nazionale su caro energia energia e emergenza sicurezza.

Fn, il via a gazebo in tutta Italia

Futuro nazionale lancia la sua prima campagna gazebo su scala nazionale, segnando un passaggio chiave nel processo di radicamento del movimento. La mobilitazione capillare si terrà in tutta Italia nei fine settimana del 7-8, 14-15 e 21-22 novembre, con l’obiettivo di portare al centro del dibattito politico i problemi quotidiani di famiglie e imprese.

Dai territori alla rete nazionale

Non si tratta di un esordio assoluto nelle piazze. Nei mesi scorsi il movimento fondato dal generale Roberto Vannacci aveva già promosso iniziative locali, come i gazebo estivi per il tesseramento sul litorale pontino e i tour promozionali in Veneto e Basilicata.

La mobilitazione di novembre rappresenta la prima campagna coordinata sull’intero territorio nazionale.

La strategia punta a consolidare la rete dei Comitati Costituenti, strutturando una presenza politica stabile e radicata nei quartieri e nelle città italiane.

Energia e sicurezza: i temi chiave

A guidare la protesta nelle piazze sono due priorità avvertite come emergenti: il caro energia e la sicurezza urbana.

Sul fronte economico, il movimento chiede un taglio alle accise e il superamento dei vincoli europei, ribadendo che «la transizione energetica deve essere governata con realismo, non imposta attraverso dogmi».

Sul tema della sicurezza, si sollecita una linea di rigore basata su «tutela delle Forze dell’Ordine, certezza della pena e presidio del territorio». Così da offrire risposte ai cittadini che si sentono trascurati dai partiti tradizionali.