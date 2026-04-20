Attualità

Come ottenere via mail il cedolino pensione dall’Inps

Come (e soprattutto perché) attivare il servizio che digitalizza la pensione

di Cristiana Flaminio - 20 Aprile 2026

Più di tre milioni di pensionati italiani riceveranno via mail il cedolino della pensione, lo riferisce l’Inps. Che sottolinea la “crescente fiducia” dei cittadini nei confronti della digitalizzazione e del processo di innovazione che è stato portato avanti, e continua tuttora, dall’Istituto nazionale per la previdenza sociale. E che aiuterà l’ente stesso a gestire a costi minori e con maggiore efficienza tutta la burocrazia che, evidentemente, è collegata al mondo previdenziale e degli assegni pensionistici.

Cedolino Inps via mail: cosa c’è da sapere

Oltre all’invio diretto via mail, fanno sapere dall’Inps, si registra un ampio utilizzo del servizio di consultazione online del cedolino, accessibile attraverso il sito istituzionale. Finora, e iniziando il conteggio dall’inizio del 2026, gli accessi mensili al servizio on line hanno superato i 2 milioni. I dati sembrano promettenti: a gennaio ci sono stati 2.491.126 accessi. A febbraio si sono registrati ben 2.551.131 accessi. Un po’ meno a marzo, 2.086.116 accessi mentre ad aprile, il dato aggiornato al giorno 12 rivela che ne son stati eseguiti 429.501.

Un cedolino più leggibile e chiaro

L’impegno Inps non è solo quello di digitalizzare e incentivare lo strumento dell’invio diretto tramite mail ma pure quello a rendere sempre più chiaro il contenuto del cedolino. E questo, dicono dall’Istituto nazionale per la previdenza sociale, “grazie alla progressiva revisione e semplificazione delle voci utilizzate e alla spiegazione delle diverse attività che incidono sull’importo mensile”. Si tratta, in pratica, di tutta quella sequela di informazioni che contribuiscono a formare le somme. Si va dai conguagli fiscali a credito o a debito relativi all’Irpef o alle addizionali regionali e comunali fino ai conguagli a seguito della dichiarazione dei redditi effettuata tramite modello 730. E ancora, l’erogazione di maggiorazioni o integrazioni al trattamento minimo; recuperi rateizzati di prestazioni indebite e infine l’applicazione di trattenute per quote associative sindacali, cessione del quinto, pignoramenti presso terzi.

Come attivare il servizio

Ottenere l’invio del cedolino della pensione dall’Inps sulla propria mail non è per niente difficile. Occorre fare l’accesso entrando nell’area riservata MyInps sul sito istituzionale tramite Spid, Cie o Cns. Quindi va cercata la voce Cedolino della pensione. Dopo aver espresso i consensi nella sezione apposita di gestione, si può procedere all’attivazione. In questo caso è utile controllare i propri recapiti e abilitare l’opzione per l’invio della CU e del cedolino. La procedura si perfeziona inserendo nel sistema l’eventuale codice di verifica ricevuto via e-mail o Sms per completare l’operazione.