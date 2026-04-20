Come ottenere via mail il cedolino pensione dall’Inps
Come (e soprattutto perché) attivare il servizio che digitalizza la pensione
Più di tre milioni di pensionati italiani riceveranno via mail il cedolino della pensione, lo riferisce l’Inps. Che sottolinea la “crescente fiducia” dei cittadini nei confronti della digitalizzazione e del processo di innovazione che è stato portato avanti, e continua tuttora, dall’Istituto nazionale per la previdenza sociale. E che aiuterà l’ente stesso a gestire a costi minori e con maggiore efficienza tutta la burocrazia che, evidentemente, è collegata al mondo previdenziale e degli assegni pensionistici.
Cedolino Inps via mail: cosa c’è da sapere
Oltre all’invio diretto via mail, fanno sapere dall’Inps, si registra un ampio utilizzo del servizio di consultazione online del cedolino, accessibile attraverso il sito istituzionale. Finora, e iniziando il conteggio dall’inizio del 2026, gli accessi mensili al servizio on line hanno superato i 2 milioni. I dati sembrano promettenti: a gennaio ci sono stati 2.491.126 accessi. A febbraio si sono registrati ben 2.551.131 accessi. Un po’ meno a marzo, 2.086.116 accessi mentre ad aprile, il dato aggiornato al giorno 12 rivela che ne son stati eseguiti 429.501.
Un cedolino più leggibile e chiaro
L’impegno Inps non è solo quello di digitalizzare e incentivare lo strumento dell’invio diretto tramite mail ma pure quello a rendere sempre più chiaro il contenuto del cedolino. E questo, dicono dall’Istituto nazionale per la previdenza sociale, “grazie alla progressiva revisione e semplificazione delle voci utilizzate e alla spiegazione delle diverse attività che incidono sull’importo mensile”. Si tratta, in pratica, di tutta quella sequela di informazioni che contribuiscono a formare le somme. Si va dai conguagli fiscali a credito o a debito relativi all’Irpef o alle addizionali regionali e comunali fino ai conguagli a seguito della dichiarazione dei redditi effettuata tramite modello 730. E ancora, l’erogazione di maggiorazioni o integrazioni al trattamento minimo; recuperi rateizzati di prestazioni indebite e infine l’applicazione di trattenute per quote associative sindacali, cessione del quinto, pignoramenti presso terzi.
Come attivare il servizio
Ottenere l’invio del cedolino della pensione dall’Inps sulla propria mail non è per niente difficile. Occorre fare l’accesso entrando nell’area riservata MyInps sul sito istituzionale tramite Spid, Cie o Cns. Quindi va cercata la voce Cedolino della pensione. Dopo aver espresso i consensi nella sezione apposita di gestione, si può procedere all’attivazione. In questo caso è utile controllare i propri recapiti e abilitare l’opzione per l’invio della CU e del cedolino. La procedura si perfeziona inserendo nel sistema l’eventuale codice di verifica ricevuto via e-mail o Sms per completare l’operazione.
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