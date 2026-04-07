Economia

Crisi jet fuel: countdown per la petroliera Rong Lin Wan

Dalla rotta e dall'attracco della petroliera la ripresa dei voli nei quattro scali aerei attenzionati da giorni nel Centro e Nord Italia

di Angelo Vitale - 7 Aprile 2026

Crisi jet fuel: countdown per la superpetroliera Rong Lin Wan, lo stallo del cherosene negli scali del Centro e Nord Italia ha una deadline. La data di scadenza, 9 aprile: ecco perché la rotta della petroliera deciderà la ripresa dei voli nei quattro scali aerei attenzionati da giorni.

Crisi jet fuel, lo stallo degli scali aerei italiani

Mentre gli aeroporti pugliesi dichiarano il cessato allarme, il sistema logistico del Centro e Nord Italia resta col fiato sospeso per l’attracco della petroliera, la superpetroliera attualmente in navigazione nel Mare del Nord.

Partita dal terminal di Al-Ahmadi prima della chiusura definitiva dello Stretto di Hormuz, l’imbarcazione trasporta un carico vitale di cherosene jet A1 destinato al porto di Rotterdam. In Olanda l’ hub centrale per la distribuzione europea tramite la rete di oleodotti che alimenta gli scali del Centro e Nord Italia.

Attualmente la Sea Dragon sta completando le manovre di avvicinamento alle coste olandesi, monitorata dai sistemi radar dopo aver circumnavigato il Capo di Buona Speranza per evitare le tensioni nel Mar Rosso.

Il suo arrivo, previsto per la mattinata di giovedì 9 aprile, rappresenta l’ultima fornitura massiccia programmata prima del vuoto logistico causato dal blocco iraniano.

I notam di razionamento in Italia

Questa è la vera ragione per cui i notam di razionamento presso gli scali di Venezia, Milano, Bologna e Treviso sono stati estesi proprio fino a tale data. Le autorità aeroportuali devono preservare le scorte minime per garantire i servizi di emergenza e i voli a lungo raggio fino al pompaggio del nuovo carico nel sistema di distribuzione continentale.

La chiave di svolta, affidata a questa rotta. Con la petroliera in arrivo a Rotterdam diventata il simbolo della fragilità energetica del settore aereo. Se le operazioni di scarico e raffinazione procedessero senza intoppi, il regime di tankering forzato per le compagnie aeree potrebbe allentarsi già nel prossimo weekend, scongiurando il rischio di cancellazioni di massa proprio all’inizio della stagione turistica.