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Da Mimit e Aci un programma di noleggio sociale a lungo termine di autoveicoli a basse emissioni

di Italpress - 23 Luglio 2026

ROMA (ITALPRESS) – Accelerare il rinnovo del parco auto circolante nazionale, con benefici per l’ambiente e la sicurezza stradale, e favorire l’accesso alla mobilità delle famiglie a basso reddito. Sono gli obiettivi del programma di noleggio sociale a lungo termine di autoveicoli a basse emissioni, previsto dal Dpcm Automotive e presentato, al Mimit, dal ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, e dal presidente dell’Automobile Club d’Italia, Geronimo La Russa.

“Con il Dpcm Automotive il governo imprime una svolta netta alle politiche per il settore”, ha detto Urso. “Per la prima volta abbiamo destinato il 70% delle risorse al rafforzamento della filiera produttiva, attraverso gli Accordi per l’innovazione e i mini Contratti di sviluppo. Allo stesso tempo sosteniamo la domanda con misure mirate e socialmente sostenibili, come il programma di noleggio sociale a lungo termine, che consentirà alle famiglie con redditi più bassi di usufruire di veicoli nuovi meno inquinanti, favorendo il rinnovo del parco auto, tra i più vetusti d’Europa, e una mobilità più sostenibile e alla portata di tutti”, ha aggiunto.

Per il ministro si tratta di una “misura sperimentale: ove avesse successo, come speriamo, aumenteremo in modo significativo le risorse a essa destinata, rendendola strutturale”. Il programma sperimentale, promosso dal Mimit e gestito da Aci, resterà attivo fino al 30 giugno 2030 ed è rivolto alle persone fisiche con un Isee inferiore a 30.000 euro.

