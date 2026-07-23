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Enpaf, Pace “L’ingresso dei grandi capitali cambia il volto della professione del farmacista”

di Italpress - 23 Luglio 2026

ROMA (ITALPRESS) – L’evoluzione del mercato delle farmacie, caratterizzata dalla crescente presenza di società di capitali e grandi operatori finanziari, rappresenta una delle principali sfide che interesseranno il futuro della professione del farmacista e, conseguentemente, del sistema previdenziale di categoria. È quanto ha evidenziato il presidente dell’Ente Nazionale di Previdenza e di Assistenza Farmacisti (Enpaf), Maurizio Pace, nella relazione presentata alla Commissione bicamerale di controllo sugli enti gestori delle forme di previdenza obbligatoria, dedicata alla sostenibilità della gestione previdenziale e alle prospettive di sviluppo della professione.

Secondo Pace le profonde trasformazioni demografiche, organizzative ed economiche che stanno interessando il comparto, richiedono una lettura più ampia del concetto di sostenibilità previdenziale, che non può essere limitato ai soli indicatori finanziari, ma deve considerare anche l’evoluzione della professione, la qualità dell’occupazione, la capacità di attrarre nuove generazioni di farmacisti e il mantenimento del ruolo sanitario della farmacia sul territorio. Particolare attenzione viene dedicata alla progressiva crescita delle farmacie gestite da società di capitali, fenomeno favorito dalle modifiche legislative degli ultimi anni. Una trasformazione che, pur rispondendo a dinamiche imprenditoriali e di mercato, modifica profondamente la composizione della categoria, con una progressiva diminuzione dei farmacisti titolari e un aumento dei farmacisti dipendenti, producendo effetti destinati a riflettersi anche sugli equilibri previdenziali dell’Ente.

“L’avvento dei capitali – sottolinea Pace – rappresenta un fenomeno che interessa sempre più le professioni regolamentate e impone una riflessione sulle conseguenze che le trasformazioni organizzative del mercato possono determinare non solo sul sistema previdenziale, ma anche sul ruolo del professionista e sul rapporto fiduciario con il cittadino”.

Nella relazione viene inoltre evidenziato come l’interesse degli investitori si concentri prevalentemente sulle farmacie collocate nelle aree metropolitane e a maggiore redditività, rendendo ancora più necessaria la tutela del ruolo strategico delle farmacie rurali quali presìdi di prossimità.

Pace ha poi illustrato le misure già adottate per rafforzare la sostenibilità del sistema previdenziale e quelle attualmente allo studio, tra cui l’ampliamento della nozione di attività professionale del farmacista, nuovi strumenti di riscatto contributivo, interventi a favore dei giovani e degli specializzandi, il rafforzamento delle politiche di welfare e una rimodulazione della disciplina del contributo di solidarietà, tenuto conto che il tasso di sostituzione del sistema obbligatorio Inps sarà fortemente penalizzante per le prestazioni in favore delle giovani generazioni.

L’Ente ha richiamato infine l’attenzione del legislatore e del Governo sulla necessità che ogni futura riforma del settore tenga conto non soltanto degli obiettivi di efficienza economica e di sviluppo del mercato, ma anche degli effetti che tali cambiamenti possono produrre sulla sostenibilità dei sistemi previdenziali delle professioni ordinistiche e sul mantenimento della farmacia quale presidio sanitario territoriale all’interno del Servizio Sanitario Nazionale.

– Foto ufficio stampa Enpaf –

(ITALPRESS).