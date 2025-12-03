Torino

Da sabato le “stanze dell’amore”, il sesso arriva in carcere a Torino

di Redazione - 3 Dicembre 2025

Per il SAPPE anziché le “stanze dell’amore” sono meglio i permessi premio per i detenuti più meritevoli, in un contesto di rimodulazione del sistema dell’esecuzione della pena

“Abbiamo informalmente saputo che da sabato 6 dicembre, nel carcere di Torino, saranno funzionanti “le stanze dell’amore” – afferma Donato Capece, segretario generale del SAPPE (Sindacato Autonomo di Polizia Penitenziaria) – per noi del SAPPE, il sesso in carcere è una previsione inutile e demagogica anche in termini di sicurezza stessa del sistema. Si introduca piuttosto il principio di favorire il ricorso alla concessione di permessi premio ai detenuti che in carcere si comportano bene , che non si rendono protagonisti di eventi critici nel periodo di detenzione e che lavorano e seguono percorsi concreti di rieducazione. E allora, una volta fuori, potranno esprimere l’affettività come meglio credono”.

“Certo fa riflettere il fatto – Vicente Santilli, segretario per il Piemonte del SAPPE – che u a situazione penitenziaria regionale e nazionale, dinamicamente complessa, in cui anche gli interventi di edilizia sono assai contenuti, assuma priorità la previsione di destinare stanze o celle per favorire il sesso ai detenuti. I nostri penitenziari non possono e non devono diventare postriboli, cosiccome gli agenti di Polizia Penitenziaria non devono diventare ‘guardoni di Stato’”.

Per il primo Sindacato del Corpo, altri sarebbero interventi urgenti che si vivono nelle carceri italiane: “Si potrebbe ipotizzare un nuovo sistema penitenziario articolato su tre livelli – ha spiegato Donato Capece – il primo per reati meno gravi, con una pena detentiva non superiore ai tre anni, caratterizzato da pene alternative al carcere, qual è l’istituto della ‘messa alla prova’; il secondo livello è quello che riguarda le pene detentive superiori ai tre anni, che dovranno essere espiate in carcere, ma in istituti molto meno affollati, per lo sgravio conseguente all’operatività del primo livello, e per una notevole riduzione dell’utilizzo della custodia cautelare. Il terzo livello è quello della ‘massima sicurezza’, in cui il contenimento in carcere è l’obiettivo prioritario. Nell’ambito delle prospettive future, occorre che lo Stato, pur mantenendo la rilevanza penale, indichi le condotte per cui non è necessario il carcere, ipotizzando sanzioni diverse, ridisegnando l’intero sistema, anche perché il sovraffollamento impedisce, di fatto, la separazione dei detenuti, e la Polizia Penitenziaria riteniamo debba connotarsi sempre più Polizia dell’esecuzione penale, oltre che di prevenzione di sicurezza, Per i compiti istituzionali ad essa affidati dall’ordinamento, ed è sicuramente quella deputata al controllo dei soggetti ammessi alle misure alternative”.

Mara Martellotta ilTorinese.it