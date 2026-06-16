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Dengue, l’Oms pubblica il primo processo di ottimizzazione dei farmaci con l’obiettivo di accelerare le cure pediatriche

di Italpress - 16 Giugno 2026

ROMA (ITALPRESS) – L’Organizzazione mondiale della sanità ha pubblicato il primo processo di ottimizzazione dei farmaci pediatrici dedicato alla dengue, con l’obiettivo di accelerare lo sviluppo di trattamenti adatti ai bambini.

Il documento individua le priorità di ricerca, sviluppo e investimento necessarie per arrivare a terapie formulate specificamente per l’età pediatrica. La dengue è una malattia virale trasmessa dalle zanzare ed è ormai endemica in oltre cento Paesi.

Nel 2024 sono stati segnalati più di 14 milioni di casi e oltre 10 mila decessi, circa il doppio rispetto all’anno precedente. I bambini sono tra i soggetti maggiormente colpiti e quelli più piccoli presentano un rischio più elevato di complicazioni e forme gravi.

Attualmente non esistono trattamenti autorizzati specifici contro la dengue e la gestione clinica resta basata soprattutto sulle cure di supporto.

Secondo l’Organizzazione, i bambini devono essere considerati fin dalle prime fasi dello sviluppo dei farmaci e non soltanto dopo la progettazione di prodotti destinati agli adulti.

-Foto IPA Agency-

(ITALPRESS).