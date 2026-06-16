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“Ti aiutiamo a recuperare i soldi rubati” la nuova truffa che usa il nome di Cybersecurity Italia e CyberSEC

Una truffa che sfrutta un nome autorevole e trae in inganno anche i più esperti

di Gianluca Pascutti - 16 Giugno 2026

Una nuova truffa, un’ondata di raggiri online usa il nome di Cybersecurity Italia e fa riferimento all’evento CyberSEC. I truffatori puntano alle persone già colpite da frodi digitali. Il loro obiettivo è semplice. Vogliono spremere ancora denaro da chi ha già perso tutto o quasi. I criminali si presentano come consulenti di sicurezza informatica. Dicono di collaborare con Cybersecurity Italia o con strutture legate a CyberSEC. Parlano in modo tecnico. Usano un linguaggio credibile. In alcuni casi mostrano documenti con loghi e intestazioni graficamente curate. Tutto appare professionale. Ma è solo scena.

Come funziona il raggiro

Il contatto avviene tramite telefono, e-mail o messaggi su app di messaggistica. Il truffatore dice di conoscere la precedente frode subita dalla vittima. Spiega che esiste una procedura per recuperare i fondi. Aggiunge che il caso è già “aperto” presso un presunto ufficio specializzato. A questo punto arriva la richiesta di denaro. I criminali parlano di spese di gestione, costi di sblocco, commissioni bancarie o oneri fiscali. Le cifre variano. A volte sono basse per sembrare più credibili. Altre volte sono alte e vengono giustificate con presunti importi già “recuperati”. In realtà non esiste alcun recupero. Ogni pagamento finisce direttamente nelle mani dei truffatori.

La posizione di Cybersecurity Italia e il ruolo delle autorità

Cybersecurity Italia ha chiarito in modo netto la propria posizione. Non offre servizi di recupero fondi per vittime di truffe online. Non contatta le persone tramite WhatsApp, e-mail o telefonate per proporre operazioni di rimborso. Chi usa il suo nome lo fa senza alcuna autorizzazione. Anche le autorità di polizia postale specializzate in crimini informatici monitorano questo schema. L’indicazione è chiara. Non bisogna mai pagare somme di denaro a chi promette recuperi miracolosi. Nessun ente serio chiede soldi in anticipo per restituire fondi rubati quindi siamo difronte a una truffa.

Come riconoscere l’inganno

Ci sono alcuni segnali chiari che si tratta sicuramente di una frode. Chi ti contatta conosce dettagli sulla vecchia truffa e promette soluzioni rapide. Chiede pagamenti immediati, usa nomi autorevoli per sembrare credibile. In questi casi serve sangue freddo, la regola è semplice: Interrompi subito la comunicazione, non inviare documenti, non condividere codici o credenziali. Non effettuare bonifici o ricariche. Ogni dubbio va gestito parlando direttamente con la banca e con la polizia postale.

Perché colpisce proprio chi è già vittima

Chi ha perso soldi online spesso prova vergogna e frustrazione, vuole chiudere la storia e vuole recuperare almeno una parte del denaro. I criminali conoscono bene questa fragilità, per questo insistono. Per questo usano nomi come Cybersecurity Italia e CyberSEC puntando sulla fiducia e sulla speranza del malcapitato. Molto utile informare amici e parenti che nessuno può garantire il recupero dei fondi sottratti precedentemente online. Chi lo promette, soprattutto se chiede soldi in anticipo, non offre aiuto, sta solo preparando la prossima truffa.