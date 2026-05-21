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E.ON rafforza la propria presenza in Veneto, nuovo punto vendita a Silea

di Italpress - 21 Maggio 2026

SILEA (TREVISO) (ITALPRESS) – In un contesto energetico caratterizzato da incertezze e dalla crescente attenzione a una gestione consapevole dei consumi, E.ON, tra i principali operatori del settore in Italia, rafforza la propria presenza sul territorio attraverso l’apertura di un nuovo Punto vendita a Silea (Treviso) dedicato al supporto dei clienti sul territorio.Il nuovo spazio nasce per mettere a disposizione assistenza diretta e consulenza personalizzata, accompagnando famiglie e imprese verso scelte energetiche più sostenibili, efficienti e orientate al risparmio. Nel Punto vendita sarà possibile ricevere informazioni e assistenza su un’ampia gamma di soluzioni: dalle offerte luce e gas agli impianti fotovoltaici su misura, fino ai servizi per il riscaldamento e il raffrescamento.Il nuovo spazio è stato presentato alla presenza dei rappresentati istituzionali del Comune di Silea. Durante l’inaugurazione è stata inoltre presentata una guida pratica alla bolletta: uno strumento gratuito ideato per rendere più immediata la comprensione dei consumi energetici e delle relative voci di spesa, offrendo ai cittadini un supporto concreto nella gestione quotidiana delle proprie utenze.Accanto al nuovo Punto di Via Roma 9, l’azienda mette a disposizione numerosi strumenti di contatto, tra cui il call center, l’Area Riservata sul sito e l’App E.ON. Quest’ultima consente non solo di gestire contratti, leggere bollette, effettuare pagamenti e inviare autoletture, ma anche di monitorare i propri consumi in modo semplice, permettendo agli utenti di avere maggiore consapevolezza e controllo delle proprie abitudini energetiche.“Con l’apertura del nuovo Punto di Silea vogliamo rafforzare ulteriormente la nostra vicinanza ai cittadini, garantendo un servizio basato su ascolto, consulenza e attenzione concreta ai bisogni quotidiani di famiglie e imprese – ha commentato Annette Peters, Chief Commercial Officer e Board Member di E.ON Italia -.Crediamo che la transizione energetica debba essere semplice, accessibile e capace di generare valore reale per il territorio: per questo continuiamo a investire in una presenza locale forte, che possa accompagnare i cittadini verso soluzioni sempre più sostenibili, efficienti e orientate al risparmio.Questa inaugurazione conferma il nostro impegno nel costruire relazioni di fiducia durature con le comunità locali”.

– foto ufficio stampa E.ON –– in collaborazione con E.ON –(ITALPRESS).