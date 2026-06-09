Ambiente

Lo squalo bianco nel Canale di Sicilia non è un mistero, è tornato a farsi vedere dove è sempre vissuto

Nel Mediterraneo la sua presenza non è un’eccezione: il Canale di Sicilia resta uno dei territori più antichi e naturali per il grande predatore.

di Gianluca Pascutti - 9 Giugno 2026

Nel Mediterraneo la presenza dello squalo bianco non è un’eccezione, il Canale di Sicilia resta uno dei territori più antichi e naturali per il grande predatore. Sembra una notizia sensazionale che alcuni sub abbiano filmato uno squalo bianco in questo tratto di mare, ma questa specie qui c’è da sempre. Nessun allarmismo e nessuna sorpresa, il Mediterraneo è uno dei suoi habitat storici, e il tratto tra Sicilia e Nord Africa è uno dei suoi luoghi più importanti.

Un gigante antico che riemerge dal blu

Ogni volta che un video mostra la sagoma bianca e massiccia di questo predatore, l’immaginario collettivo si accende. Eppure, nel Canale di Sicilia, lo squalo bianco non è un intruso. È un residente silenzioso, un animale che attraversa queste acque da millenni. Le sue rotte seguono correnti, canyon sottomarini e migrazioni di tonni e pesci pelagici. La sua presenza non è un evento straordinario, ma un frammento di una storia naturale che continua.

Il Canale di Sicilia come culla nascosta

Tra Lampedusa, Pantelleria e la piattaforma tunisina si estende un mosaico di fondali che cambia rapidamente. Qui le acque si mescolano, portano nutrienti e attirano prede. In questo scenario le femmine trovano condizioni ideali per partorire. È un luogo che funziona come una nursery naturale, lontana dagli occhi umani e protetta dalla vastità del mare aperto. Ogni avvistamento non rivela un pericolo, ma la vitalità di un ecosistema che ancora resiste.

Perché lo vediamo così poco

Lo squalo bianco non ama la costa. Preferisce profondità, silenzi, distanze. Si avvicina alla superficie solo in momenti specifici, spesso legati alla caccia o alla migrazione. Per questo le riprese sono rare e sorprendono chi non conosce la sua ecologia. La verità è che la specie vive qui, ma resta invisibile per la maggior parte del tempo. La sua apparente assenza non indica un cambiamento recente, ma la naturale discrezione di un animale che evita l’uomo.

Nessun allarme, solo realtà biologica

Il Mediterraneo non è un teatro di attacchi. Le spiagge non sono pattugliate da squali bianchi e la loro dieta non include l’uomo. Gli avvistamenti non aumentano il rischio per i bagnanti. Raccontano invece la presenza di un predatore che svolge un ruolo essenziale nella catena alimentare.

Un simbolo da proteggere

Lo squalo bianco anche nel Mediterraneo è fragile. La sua sopravvivenza dipende dalla tutela delle aree di riproduzione e dalla riduzione delle catture accidentali. Ogni incontro non è una minaccia, ma un segnale che la natura, nonostante tutto, continua a respirare.