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E’ uscito “Quando chove”, nuovo singolo di Laura Pausini per il mercato brasiliano e portoghese

di Italpress - 10 Agosto 2026

ROMA (ITALPRESS) – Laura Pausini ha pubblicato un nuovo singolo per il mercato brasiliano e portoghese: si tratta della cover di “Quando chove”, brano nato nel 1980 da Pino Daniele, già presente nella tracklist dell’album “Io canto 2”, uscito lo scorso 6 febbraio, in duetto con Sandy, nota artista brasiliana, con cui ha condiviso anche il set del videoclip girato a Milano, diretto da Leandro Manuel Emede per Sugarkane. Per questa nuova versione, Laura Pausini si è ispirata alla rivisitazione del 1994 interpretata da Patricia Marx.

L’artista si prepara intanto al suo ritorno dal vivo in Italia per il suo World Tour 2026/2027, la sua undicesima tournée mondiale che ha già venduto 450.000 biglietti nel mondo, con tantissime date sold out, che prenderà nuovamente il via in autunno nei palazzetti delle più grandi città, e proseguirà fino a fine 2027.

– foto ufficio stampa Goigest –

(ITALPRESS).