Politica

“Salvini dimettiti”: al Nord la Lega alza la voce

La pausa estiva offre una tregua formale, ma la "sfida del Nord" resta congelata solo in apparenza. Appuntamento a Pontida

di Angelo Vitale - 10 Agosto 2026

La Lega al bivio: la base del Nord alza la voce e chiede una svolta a Matteo Salvini.

“Salvini dimettiti”

Un’onda di malumore che sale dalle sezioni territoriali e punta dritto ai vertici di Via Bellerio. La resa dei conti interna alla Lega non è più una voce di corridoio, ma una spaccatura politica sempre più evidente tra la leadership nazionale e l’anima storica del Settentrione.

L’ultimo infuocato direttivo della Lega Lombarda ha fatto da cassa di risonanza per un malessere sopito da tempo.

Durante l’incontro, circa venti dirigenti locali hanno espresso forti perplessità sulla linea del partito. Cinque di loro — tra cui figure di rilievo come l’ex deputato Daniele Belotti e il segretario provinciale di Bergamo Fabrizio Sala — sono arrivati a chiedere esplicitamente le dimissioni del segretario federale Matteo Salvini.

Le ragioni della rivolta: identità, militanza e centralità del Nord

Alla base della contestazione non solo i risultati elettorali, ma una profonda crisi identitaria. La fronda dei territori imputa alla segreteria nazionale nodi cruciali.

Lo snaturamento del partito

La trasformazione della vecchia Lega Nord in una forza sovranista a vocazione nazionale ha progressivamente allontanato la militanza della prima ora.

La perdita della “questione settentrionale”

I territori denunciano come le tradizionali battaglie su autonomia, tasse e tutela del tessuto produttivo del Nord siano state messe in secondo piano rispetto ai temi nazionali ed esteri.

La fuga della base

L’insofferenza diffusa tra gli amministratori locali e i gazebo, che non si riconoscono più nell’impostazione impressa negli ultimi anni.

Due visioni a confronto: il congresso e la risposta di Salvini

La tensione fotografa due prospettive strategiche oggi difficilmente conciliabili.

La spinta del Nord per il congresso

L’ala settentrionale — guidata da figure come il capogruppo al Senato e segretario lombardo Massimiliano Romeo, affiancato dalle istanze dei governatori del Nord come Attilio Fontana e Luca Zaia — chiede una svolta radicale.

L’obiettivo dichiarato è la convocazione di un congresso straordinario per riappropriarsi dell’agenda del territorio, valutando persino la rimozione della dicitura “Salvini Premier” dal simbolo per fare spazio a un ritorno alle origini.

L’arroccamento e la strategia di Salvini

Dal punto di vista statutario, Matteo Salvini mantiene saldamente la maggioranza all’interno del Consiglio federale,. E blinda di fatto la propria posizione ed rendendo ardua l’imposizione di un congresso senza il suo benestare.

Il leader ha replicato rivendicando i risultati ottenuti al governo, in particolare gli investimenti infrastrutturali destinati alle Regioni settentrionali.

E liquida le polemiche con la linea del “non c’è tempo per i litigi”. Per disinnescare le pressioni, la segreteria starebbe valutando l’ipotesi di una futura gestione più collegiale del partito.

In attesa di Pontida: resa dei conti rinviata all’autunno

La pausa estiva offre una tregua formale, ma la “sfida del Nord” resta congelata solo in apparenza.

La vera prova di forza per la tenuta del partito e per la leadership di Salvini è attesa sui palchi della ripresa autunnale. Incombe lo storico appuntamento di Pontida che rischia di trasformarsi nel teatro di una contestazione aperta.