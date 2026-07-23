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Roma, moto e pezzi di ricambio rubati: sequestrati 21 container

A Ponte Galeria, operazione dei carabinieri: tre fermi e due denunce

di Askanews -

Roma, 23 lug. (askanews) – A Roma sono stati sequestrati 21 container con moto e pezzi di ricambio rubati, trovati presso la sede di una società in via della Magliana, località Ponte Galeria. I carabinieri della compagnia Roma Parioli, coordinati dalla Procura della Repubblica di Roma, dopo furti di moto compiuti nel quartiere, e con il supporto dei militari della Stazione carabinieri di Ponte Galeria e la collaborazione della compagnia di Ostia, hanno sottoposto a fermo di indiziato di delitto, per i reati di ricettazione e riciclaggio in concorso, tre cittadini senegalesi in Italia senza fissa dimora e con precedenti analoghi. Per gli stessi reati sono stati denunciati altri due connazionali.

L’attività investigativa ha portato i carabinieri presso la sede di una società in via della Magliana dove sono stati trovati 54 container. In 21 erano stipate moto di varie cilindrata e parti di veicoli già imballati che si ipotizza fossero già pronti per essere illecitamente spediti fuori dal territorio europeo.

In alcuni dei container, riconducibili ai tre uomini sottoposti a fermo, sorpresi sul posto dai militari, è stata accertata la presenza di numerosi mezzi di provenienza illecita.

Nei restanti, riconducibili ai due soggetti denunciati, anch’essi sorpresi sul posto, è stato invece rinvenuto materiale di dubbia provenienza, privo di elementi caratterizzanti, su cui sono in corso accertamenti.I 21 container e il loro contenuto sono stati sequestrati per le successive verifiche volte a identificare i legittimi proprietari dei veicoli. Sono in corso le indagini per rintracciare numerosi altri locatari stranieri dei container, al momento irreperibili.

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