Cronaca

Fabrizio Corona inseguito a Milano guidava senza patente

Un semplice controllo stradale si trasforma in un caso di cronaca. Per Fabrizio Corona scattano denuncia e sequestro del veicolo

di Gianluca Pascutti - 15 Ottobre 2026

@ANSAfoto

Nuova bufera attorno a Fabrizio Corona, ancora una volta protagonista di una vicenda destinata a far discutere. L’ex agente fotografico è finito al centro della cronaca milanese dopo un episodio avvenuto durante un normale controllo delle forze dell’ordine. Tutto sarebbe partito da una richiesta di fermarsi per accertamenti. Una procedura ordinaria che, invece, avrebbe dato origine a una situazione ben più complessa. Secondo quanto emerso, il conducente del SUV non avrebbe arrestato la marcia immediatamente, proseguendo la corsa per un breve tratto lungo le strade della città, circa 700 metri. La situazione ha richiesto l’intervento dei militari, che hanno continuato a seguire il veicolo fino al successivo stop.

L’identificazione e gli accertamenti

Una volta terminato l’inseguimento, gli uomini dell’Arma hanno proceduto all’identificazione del conducente. È stato così accertato che al volante si trovava proprio Fabrizio Corona. A quel punto sono scattate le verifiche amministrative sul conducente e sul mezzo. Gli accertamenti hanno fatto emergere elementi che hanno aggravato la posizione dell’ex re dei paparazzi. In particolare, sarebbe risultato che Corona si trovava alla guida senza una patente valida. Un aspetto che ha immediatamente portato alla contestazione della violazione prevista dal Codice della strada.

Il sequestro del veicolo

Non solo la posizione del conducente. Anche il SUV sul quale viaggiava è finito sotto i riflettori durante i controlli. Le verifiche avrebbero infatti evidenziato la presenza di un provvedimento che impediva la libera circolazione del mezzo. Per questo motivo è stato disposto il sequestro dell’auto, che è stata affidata alle procedure previste dalla normativa.

Le conseguenze per Corona

Per Fabrizio Corona sono quindi scattate le contestazioni legate alla guida senza patente e alla mancata osservanza dell’alt durante il controllo. L’episodio riporta ancora una volta il suo nome nelle pagine di cronaca nazionale. Questa volta non per dichiarazioni, interviste o polemiche mediatiche, ma per una vicenda legata alla circolazione stradale. Nei prossimi giorni potranno emergere ulteriori dettagli sull’accaduto e sulle conseguenze amministrative della vicenda.

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