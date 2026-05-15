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Festival di Cannes, John Travolta riceve a sorpresa una Palma d’oro d’onore

di Italpress - 15 Maggio 2026

CANNES (ITALPRESS) – Palma d’oro d’onore a sorpresa per John Travolta. Il riconoscimento è stato consegnato all’attore dal delegato generale del Festival di Cannes Thierry Frémaux prima della proiezione di “Volo notturno per Los Angeles”, il suo primo film da regista.

“Non mi sarei mai aspettato di ricevere questo premio”, ha commentato l’attore in smoking nero e basco alla francese. “Quando “l’ho incontrato a novembre – ha aggiunto Travolta rivolgendosi a Fremaux – non mi aspettavo minimamente che il mio film venisse accettato. E quando Thierry ha detto che stavo facendo la storia non solo perché sarebbe stato il primo film in assoluto ad essere accettato così presto, ho pianto come un bambino”.

-Foto IPA Agency-

(ITALPRESS).