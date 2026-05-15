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Forum Turismo Golfo del Tigullio parte con il pieno di partecipazione e idee

di Italpress - 15 Maggio 2026

SANTA MARGHERITA LIGURE (GENOVA) (ITALPRESS) – E’ partita con una partecipazione oltre le aspettative, ospiti di primo piano e un confronto ad ampio raggio sul futuro del comparto la prima giornata del Forum del Turismo, Golfo del Tigullio, ideato da Federalberghi Liguria, Camere commercio Genova e delle Riviere con partnership di Enit e organizzato dalla società di comunicazione Philia. Alla Casa del Mare di Santa Margherita Ligure, il debutto della manifestazione ha subito mostrato la sua capacità di richiamare figure di rilievo nazionale, confermandosi come nuovo spazio di confronto strategico per uno dei settori chiave dell’economia italiana.Ad aprire ufficialmente i lavori sono stati il ministro del Turismo Gianmarco Mazzi – alla sua prima visita istituzionale in Liguria da ministro – e il presidente del Senato Ignazio La Russa, seconda carica dello Stato, a testimonianza della centralità che il turismo riveste oggi nell’agenda politica nazionale. Una presenza che ha dato peso e prestigio a una prima edizione capace di riunire istituzioni, operatori, amministratori pubblici, imprese e protagonisti del mondo culturale ed economico.Nel suo intervento, il ministro Mazzi ha posto l’accento sulla necessità di superare una narrazione negativa del turismo italiano, invitando ad abbandonare il termine “overtourism” e sottolineando il valore strategico del comparto per il Paese: «Dobbiamo smettere di raccontare il turismo italiano attraverso il filtro dell’”overtourism”: è un termine che rischia di danneggiare un settore strategico per il Paese e di scoraggiare i visitatori internazionali. Il turismo rappresenta oggi il 13% del Pil italiano, con un impatto economico che, considerando l’indotto, può superare il 25%: parliamo di uno dei principali motori della nostra economia. La sfida non è fermare i flussi, ma gestirli meglio, distribuendoli in modo più equilibrato sul territorio e utilizzando strumenti innovativi e tecnologici».Ignazio La Russa ha invece scelto di valorizzare le peculiarità del territorio ligure e del Tigullio, evidenziando la capacità della regione di coniugare paesaggio, ospitalità ed eccellenze locali: «La Liguria è senza dubbio una delle regioni più belle del nostro Paese e il Tigullio ne rappresenta uno dei volti più autentici e affascinanti. Qui convivono un mare straordinario e pulito, panorami splendidi, un patrimonio paesaggistico unico, ma anche qualità dell’accoglienza, cortesia e una tradizione enogastronomica che rende questa terra speciale».Al centro della giornata inaugurale anche la presentazione dello studio esclusivo di Noto Sondaggi, che ha fotografato un’Italia prudente rispetto alle vacanze estive. Soltanto il 23% degli italiani ha già prenotato le ferie, mentre un italiano su cinque (20%) ha sospeso la prenotazione a causa dell’incertezza geopolitica internazionale. Un ulteriore 5% ha cambiato destinazione e il 3% ha rinunciato del tutto alla vacanza. Allo stesso tempo emerge una crescente domanda di mete percepite come sicure e vicine, scenario nel quale la Liguria può rafforzare ulteriormente il proprio posizionamento grazie alla varietà della sua offerta e alla facilità di accesso.A sottolineare il valore strategico del settore è stato anche Augusto Sartori, consigliere di amministrazione di Enit: «Queste giornate rappresentano un momento importante di confronto, perchè il turismo oggi è al centro non soltanto del dibattito regionale, ma di una riflessione nazionale e internazionale. Siamo davanti a un settore in continua evoluzione, influenzato anche dai cambiamenti geopolitici e dagli scenari globali, che modificano rapidamente flussi, aspettative e comportamenti dei viaggiatori». Sartori ha inoltre evidenziato come la sfida per la Liguria sia quella di continuare a crescere puntando sempre più sulla qualità dell’offerta e sulla capacità di intercettare pubblici differenti.Sulla crescita del turismo ligure si è soffermato anche il presidente della Regione Liguria Marco Bucci: «I numeri del turismo in Liguria confermano un percorso di crescita solido e continuo: i risultati registrati nel 2024 e nel 2025 dimostrano che siamo su una traiettoria positiva che sta premiando il lavoro fatto sul territorio. Le Bandiere Blu, ancora una volta, certificano la qualità del nostro mare, ma la Liguria oggi è molto più di una destinazione balneare: è un’esperienza turistica completa, che unisce costa ed entroterra, percorsi di hiking e cicloturismo, borghi, cultura, eccellenze enogastronomiche e un’offerta capace di vivere tutto l’anno».Il tema del turismo è stato affrontato nel corso della giornata non soltanto dal punto di vista politico o strettamente di settore, ma anche in un’accezione più ampia, capace di intrecciare cultura, spettacolo, salute, innovazione e identità territoriale. In questo quadro si è inserito anche l’intervento della presidente di Palazzo Ducale Fondazione per la Cultura Sara Armella, che ha evidenziato il ruolo della cultura come autentico volano per il turismo: «Palazzo Ducale è una casa della cultura aperta tutto l’anno, capace di parlare a pubblici diversi attraverso arte, musica, letteratura e formazione. Anche grandi appuntamenti espositivi, come la mostra dedicata a Anthony van Dyck, rappresentano un’opportunità preziosa per valorizzare Genova e rafforzarne l’attrattività culturale e turistica».A conclusione della prima giornata del Forum, la presentazione della nuova piattaforma Beyond, ideata da Medov Group dedicata al turismo esperienziale luxury nei settori yachting, crociere e hòtellerie.Domani, sabato 16 maggio, l seconda giornata del Forum del Turismo, Golfo del Tigullio, proseguirà con nuovi ospiti di rilievo e approfondimenti sui grandi temi del comparto turistico. Tra i momenti più attesi, l’intervento del ministro dell’Agricoltura Francesco Lollobrigida sui sapori identitari italiani, la riflessione del presidente Fondazione Milano-Cortina Giovanni Malagò sull’organizzazione dei grandi eventi sportivi, il focus sul “modello Tigullio” con i sindaci del territorio, e il contributo del presidente della Regione Lombardia Attilio Fontana sul rapporto tra grandi eventi e territori, oltre agli approfondimenti dedicati a turismo costiero, destination management, formazione, lavoro, comunicazione e turismo esperienziale.– Foto ufficio stampa Forum del Turismo –

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