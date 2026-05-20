Flotilla, presidio pro Palestina davanti a Montecitorio

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Manifestazione a Roma per gli attivisti della GSF

di Askanews - 20 Maggio 2026

Roma, 20 mag. (askanews) – Presidio a Roma, davanti a Montecitorio, a sostegno degli attivisti della “Global Sumud Flotilla” fermati al largo di Cipro dalla marina israeliana. Alla manifestazione, organizzata da realtà e attivisti pro Palestina, tra cui Potere al Popolo, hanno partecipato circa un centinaio di persone con cori contro il governo israeliano e contro l’esecutivo italiano.

Tra gli interventi quelli di Francesca Nardi, attivista che aveva partecipato alla prima spedizione della Flotilla, e di Yousef Salman, presidente della Comunità palestinese di Roma e Lazio, che hanno chiesto “risposte concrete” e la fine dell’assedio su Gaza.