Torino

Giaveno celebra il suo 74esimo Carnevale

di Redazione - 8 Febbraio 2026

Il 74esimo Carnevale di Giaveno rappresenta uno degli appuntamenti più attesi dell’anno, un evento che unisce tradizione, folklore, musica e convivialità, coinvolgendo sia i cittadini sia i visitatori da tutto il Piemonte.

Il Carnevale prende il via dalle prime settimane di febbraio con un ricco calendario di appuntamenti che accompagneranno la città fino alla sfilata del primo di marzo.

Sabato 7 febbraio è prevista l’investitura delle maschere giavanesi, quest’anno impersonate da Ugo Giai Gischia ( Bergé), Sonia Basile ( Bergera), dai Bergerotti Marta Cantore e Riccardo Vandero e dal sindaco del Carnevale Mario Calcagno Tunin. In questa occasione il Sindaco Stefano Olocco consegnerà simbolicamente le chiavi della città al Sindaco del Carnevale.

Il 9 e 10 febbraio la famiglia Dij Bergé visiterà le scuole, l’allegria entrerà in classe. Le maschere giavanesi porteranno la gioia e la tradizione nelle scuole del territorio, coinvolgendo i più piccoli. Sabato 14 febbraio, in occasione di San Valentino, l’amore incontrerà il Carnevale, e le maschere animeranno il mercato del sabato con romanticismo e simpatia. Lunedì 16 febbraio il Carnevale giavanese entrerà nelle case di riposo oer regalare momenti di gioia e spensieratezza agli ospiti delle strutture. Martedì 24 febbraio si svolgerà una serata all’insegna del buon cibo, della musica e del divertimento con la compagnia dell’orchestra di Omar Codazzi. La giornata clou del 74esimo Carnevale di Giaveno sarà domenica 1 marzo, alle 10.30, con la visita alla famiglia del Bergé alla caserma dei Vigili del Fuoco. Alle 11, in piazza Molines, spettacolo di bolle giganti a cura del mago Willo. Alle 11,30 inizierà la distribuzione di cibo e bevande presso lo stand della Pro Loco, in piazza Molines. Protagonista della giornata sarà il Gran Polentone, accompagnato da spezzatino, toma di Giaveno, cioccolata calda, bugie e tanto street food. Dalle 12, djset e animazione. La giornata sarà presentata da Sara Maritano, con animazione musicale a cura del dj Bearocci. Sempre dalle 12, si accolgono i gruppi dei carri allegorici in piazza Operatori di Pace, con street food e bar a cura del “Pizzificio”. Sono tanti i carri che hanno dato la loro adesione, tra cui alcuni molto noti per le coreografie presentate in passato, più quello di Ponete Pietra di Reano, e al classico Scarpone, che ospita la famiglia del Bergé. Per tutti i weekend di febbraio e marzo, la famija Dij Bergé sarà presente nei diversi Carnevali del Piemonte per portare la testimonianza della Città di Giaveno in tutto il territorio. Il 74esimo Carnevale giavanese è organizzato dalla Pro Loco di Giaveno TO APS, con il patrocinio e il contributo della città di Giaveno e il patrocinio della Regione Piemonte, Consiglio Regionale del Piemonte, Citta metropolitana di Torino, UNPLI Piemonte e dell’Associazione Maschere Internazionali, Personaggi Storici e Folkloristici.

“Sarà una grande festa – spiega il Sindaco di Giaveno, Stefano Olocco – la prima manifestazione organizzata dal nuovo direttivo della Pro Loco di Giaveno. Ringrazio il presidente Andrea Bersino e tutti i suoi collaboratori, perché sono che stanno lavorando alacremente alla riuscita di questo evento amato dalla cittadinanza. Ringrazio anche la famiglia dei Bergé, perché quello di rappresentare Giaveno attraverso le sue maschere è un impegno notevole. Invito tutti a partecipare a un momento di festa d di allegria”.

Info e contatti: Pro Loco di Giaveno TO APS – 334 1244293 – prolocogiavenoaps@gmail.com

Mara Martellotta ilTorinese.it