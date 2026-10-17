Politica

Giorgetti porta al Fmi la dottrina del rigore nell’epoca delle crisi globali

Al Fmi l'Italia si propone come argine alla nuova instabilità globale

di Ernesto Ferrante - 17 Ottobre 2026

Di fronte a un quadro internazionale sempre più segnato da conflitti, frammentazione commerciale e incertezza economica, il governo italiano sceglie di presentarsi al Fondo monetario internazionale con la parola d’ordine della credibilità. Nel suo intervento al Comitato monetario e finanziario del Fmi, il ministro dell’Economia Giancarlo Giorgetti, parlando a nome di Albania, Grecia, Italia, Malta, Portogallo e Repubblica di San Marino, ha delineato una strategia che punta a tenere insieme disciplina dei conti, crescita e protezione sociale. Un equilibrio complesso che rappresenta ormai il tratto distintivo della politica economica dell’esecutivo guidato da Giorgia Meloni.

“La politica fiscale dovrebbe ricostituire i margini di manovra e salvaguardare la sostenibilità del debito”, afferma Giorgetti, indicando nel nuovo quadro fiscale europeo il riferimento per i prossimi anni. Il messaggio è politico prima ancora che tecnico. Mentre molti governi occidentali affrontano deficit elevati e margini finanziari sempre più ridotti, Roma rivendica una linea di consolidamento che non rinunci però agli investimenti strategici e alla tutela delle fasce più fragili della popolazione.

L’allarme sulle crisi che minacciano l’economia

Nello scenario descritto dal ministro, la resilienza mostrata dall’economia mondiale dopo la pandemia e la crisi energetica non basta a dissipare i rischi. La crescita resta disomogenea, le prospettive fragili e le pressioni inflazionistiche continuano a comprimere il potere d’acquisto delle famiglie. La guerra in Ucraina e i conflitti che attraversano il Medio Oriente vengono indicati come i principali fattori destabilizzanti, capaci di alimentare nuove tensioni sui mercati energetici e sulle catene di approvvigionamento. A questi si aggiungono il ritorno delle frizioni commerciali, le vulnerabilità dei sistemi finanziari, gli squilibri economici globali, gli eventi climatici estremi e l’aumento delle minacce informatiche. Si tratta di una fotografia che coincide con le valutazioni espresse da Fmi, Ocse e Banca mondiale negli ultimi rapporti internazionali. L’economia globale evita la recessione ma naviga in acque agitate, dove la crescita è frenata dall’incertezza geopolitica e dalla progressiva frammentazione degli scambi internazionali.

La sfida politica delle transizioni

Il cuore politico del discorso di Giorgetti è però nella trasformazione in corso delle economie occidentali. La doppia transizione, verde e digitale, insieme all’invecchiamento della popolazione, viene indicata come il grande spartiacque dei prossimi decenni. All’interno di questo processo, l’intelligenza artificiale assume un ruolo centrale. Si tratta di una leva potenzialmente decisiva per la produttività e la crescita, ma anche un fattore che impone nuove regole e capacità di adattamento. Da qui il richiamo del ministro a politiche “lungimiranti” e a una cooperazione internazionale più solida. In controluce emerge una posizione che punta a difendere il multilateralismo economico in una fase caratterizzata dal ritorno delle logiche di potenza e dalla crescente competizione tra blocchi geopolitici.

Il messaggio ai mercati e alle banche centrali

Non meno significativa è la parte dedicata alla politica monetaria. Giorgetti sostiene che le banche centrali debbano mantenere fermo l’obiettivo della stabilità dei prezzi, senza allentare la guardia rispetto ai possibili effetti di nuovi shock energetici o delle materie prime. La difesa dell’indipendenza degli istituti centrali e della loro credibilità rappresenta un altro elemento che guarda direttamente ai mercati finanziari. In un contesto di debiti pubblici elevati e crescita moderata, la fiducia degli investitori diventa infatti una risorsa politica oltre che economica.

La linea Meloni alla prova della manovra

Il discorso pronunciato a Bangkok arriva mentre il governo è impegnato nella definizione della manovra di bilancio e nella complessa negoziazione con Bruxelles sugli spazi fiscali. Non è quindi soltanto una riflessione sull’economia globale. Dietro il lessico tecnico del Fondo monetario si legge la conferma della strategia dell’esecutivo: rigore sui conti, difesa della credibilità internazionale, investimenti selettivi e sostegno ai settori considerati strategici per la competitività del Paese. Una linea che punta a rassicurare mercati e partner europei, ma che dovrà presto misurarsi con la realtà di un’economia rallentata, delle pressioni sociali interne e di uno scenario internazionale che continua a produrre nuove incognite. Per il governo Meloni la sfida è tutta qui: dimostrare che la stabilità finanziaria può ancora convivere con la crescita.

Leggi tutte le news di Politica