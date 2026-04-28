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Gli Emirati Arabi Uniti annunciano il ritiro da Opec e Opec+

di Italpress - 28 Aprile 2026

ABU DHABI (EMIRATI ARABI UNITI) (ITALPRESS) – Gli Emirati Arabi Uniti hanno annunciato il loro ritiro dall’OPEC e dall’alleanza OPEC+. Lo riferisce un comunicato ufficiale emesso oggi dalle autorità emiratine, ripreso dall’emittente Al Arabiya. La decisione segna una svolta significativa nella politica energetica degli Emirati, secondo produttore OPEC nel Golfo dopo l’Arabia Saudita.

Al momento non sono stati forniti ulteriori dettagli sui motivi ufficiali del ritiro né sulla tempistica effettiva dell’uscita. Negli ultimi anni Abu Dhabi aveva manifestato più volte malumori per le quote di produzione assegnate, ritenute troppo limitate rispetto alla sua capacità produttiva installata. La mossa arriva in un momento di forte tensione sui mercati energetici globali a causa delle interruzioni nella navigazione nello Stretto di Hormuz.

– foto IPA Agency –

(ITALPRESS).