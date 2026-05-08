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Gruppo Menarini, Thomas Cueni nuovo membro del CdA

di Italpress - 8 Maggio 2026

FIRENZE (ITALPRESS) – Il Consiglio di Amministrazione di Menarini ha nominato Thomas Cueni nuovo Consigliere, “rafforzando ulteriormente la governance del Gruppo”, si legge in una nota. Cueni entra a far parte del Board della multinazionale farmaceutica insieme al Presidente Eric Cornut, all’Amministratrice Delegata Elcin Barker Ergun, agli azionisti Lucia e Alberto Giovanni Aleotti e a Carlo Colombini.

Con quasi quarant’anni di esperienza internazionale nel settore farmaceutico, Cueni ha ricoperto ruoli di primo piano, tra cui quello di Direttore Generale della International Federation of Pharmaceutical Manufacturers & Associations (IFPMA) e membro del Consiglio Direttivo della European Federation of Pharmaceutical Industries and Associations (EFPIA).

In questi incarichi ha avuto un ruolo di primo piano nello sviluppo di iniziative trasversali tra diversi settori per favorire l’accesso alle cure per le malattie croniche e contribuire alla definizione di strategie per affrontare sfide sanitarie globali come la pandemia di COVID-19. Nell’ambito della resistenza antimicrobica, ha fondato l’AMR Action Fund, fondo da quasi 1 miliardo di dollari destinato a sostenere lo sviluppo di nuovi antibiotici.

È stato inoltre Presidente Fondatore dell’AMR Industry Alliance, una delle più grandi coalizioni del settore privato impegnate nella ricerca di soluzioni sostenibili per contrastare la resistenza antimicrobica.

“Sono orgoglioso di mettere a disposizione del Gruppo Menarini tutta la mia esperienza e il mio impegno – ha dichiarato Cueni – entrare a far parte di un’azienda dinamica e in crescita, che coniuga eccellenza scientifica, innovazione e attenzione alla salute globale, rappresenta per me un’opportunità unica per contribuire a ciò che mi sta più a cuore: migliorare la vita dei pazienti, ovunque essi vivano”.

“Siamo molto lieti di dare il benvenuto a Thomas Cueni in Menarini – hanno commentato Lucia e Alberto Giovanni Aleotti, azionisti e membri del Consiglio di Amministrazione – la sua vasta esperienza in ruoli di leadership per le politiche globali della salute è pienamente in linea con la nostra missione di coniugare innovazione e responsabilità per contribuire a migliorare il benessere dei pazienti. La sua nomina rappresenta non solo un rafforzamento della nostra leadership, ma anche un contributo fondamentale alla nostra capacità di affrontare le sfide di un’industria farmaceutica in continua evoluzione, in un contesto geopolitico globale sempre più complesso. Desideriamo inoltre esprimere la nostra sincera e personale gratitudine a Jürg Witmer che lascia il suo incarico, per la passione, l’impegno e il valore apportati al Consiglio di Amministrazione nel corso degli ultimi 13 anni”.

– Foto ufficio stampa Menarini –

(ITALPRESS).