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Hantavirus, Schillaci “I cittadini devono stare tranquilli, non è il Covid”. Negativi i test analizzati a Milano e allo Spallanzani

di Italpress - 13 Maggio 2026

ROMA (ITALPRESS) – “Gli hantivirus sono virus conosciuti da decenni, il loro serbatoio principale sono i roditori. La trasmissione tra umani esiste, è molto rara, in contesti di contatto stretto e prolungato. I cittadini devono stare tranquilli, è qualcosa che si conosce, che monitoriamo, al quale sappiamo come rispondere, non è il Covid”. Lo ha detto il ministro della Salute, Orazio Schillaci, rispondendo al question time alla Camera. “Dopo il focolaio sulla nave da crociera e i casi di contagio – otto confermati, due probabili e tre decessi – cosa ha fatto l’Italia? Qualcuno ha detto che siamo stati fermi, è partito il solito atteggiamento autolesionistico per il quale l’Italia non sarebbe mai pronta, ma questo non è vero”, ha aggiunto.

“Il 5 maggio il ministero ha trasmesso l’informativa alle Regioni, agli uffici di sanità marittima, abbiamo allertato subito le Regioni interessate per l’attivazione delle procedure di sorveglianza attiva. L’11 maggio – ha spiegato – il ministero ha emanato la circolare operativa di aggiornamento epidemiologico, definizione di caso, indicazioni di sanità pubblica, quarantena fiduciaria per i contatti ad alto rischio, sorveglianza attiva per gli altri”.

“Tutte le quattro persone oggi in Italia” che sono state a contatto con contagiati da Hantavirus “sono asintomatiche, seguite con attenzione. I test finora disponibili, hanno dato esito negativo Anche i due casi segnalati ieri a Milano e a Messina sono negativi ai test”. “Il piano pandemico ’25-’29 funziona, lo sta dimostrando in questi giorni. Il piano è stato approvato ad aprile dalla conferenza Stato-Regioni dopo un confronto costruttivo con le Regioni stesse. A differenza del precedente permette risposte calibrate su scenari diversi. Le reti previste dal piano si sono attivate in modo coordinato, non è stato un esercizio teorico, è stata una risposta concreta, tempestiva, proporzionata”, ha aggiunto.

NEGATIVI I TEST ANALIZZATI A MILANO E ALLO SPALLANZANI

Il Ministero della Salute informa che gli accertamenti virologici eseguiti ieri a Milano sul turista britannico rintracciato e posto in quarantena perché si trovava a bordo del volo Sant’Elena-Johannesburg hanno dato esito negativo. Così come negativo è il test dell’accompagnatore che viaggiava con lui in Italia. Sono altresì negativi i test effettuati sul giovane calabrese che si trova in isolamento fiduciario e sulla turista che è stata ricoverata a Messina per polmonite e che proviene da una zona endemica dell’Argentina. I campioni di entrambi sono stati analizzati allo Spallanzani di Roma. Il Ministero ricorda che il rischio connesso al virus resta molto basso in Europa e, dunque, anche in Italia.

– Foto IPA Agency –

(ITALPRESS).