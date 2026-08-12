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Idrogeno rinnovabile, il Mase dà il via al nuovo meccanismo nazionale: incentivi per 400 milioni all’anno

di Italpress - 12 Agosto 2026

ROMA (ITALPRESS) – Il Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica ha dato il via al nuovo meccanismo nazionale di sostegno alla produzione di idrogeno rinnovabile e bioidrogeno, mettendo a disposizione fino a 400 milioni di euro l’anno. La misura punta a rafforzare la filiera italiana e ad accelerare la decarbonizzazione dell’industria e dei trasporti pesanti, in linea con gli obiettivi europei e nazionali di neutralità climatica al 2050.

Il ministro Gilberto Pichetto Fratin spiega che l’obiettivo è creare condizioni favorevoli per nuovi investimenti industriali, rafforzando sicurezza energetica e competitività. Gli incentivi riguarderanno sia l’idrogeno verde prodotto attraverso elettrolisi, sia il bioidrogeno ottenuto da biomasse, biogas o biometano.

L’accesso avverrà tramite procedure pubbliche competitive, con gare almeno semestrali dal 2026 al 2029.

Le graduatorie premieranno i progetti che offriranno il maggiore ribasso rispetto al prezzo massimo fissato a base d’asta, privilegiando quindi le iniziative capaci di produrre idrogeno al minor costo.

-Foto IPA Agency-

(ITALPRESS).