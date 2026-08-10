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Vigilante “Il FER X definitivo rappresenta un tassello fondamentale della strategia energetica nazionale”

di Italpress - 10 Agosto 2026

ROMA (ITALPRESS) – “Con la pubblicazione delle Regole Operative del FER X definitivo compiamo un passo importante verso la piena attuazione di una misura strategica per il futuro energetico del Paese. Le Regole forniscono agli operatori un quadro chiaro e definito delle modalità di accesso agli incentivi e delle procedure necessarie per partecipare ai meccanismi previsti dal decreto, favorendo una rapida attivazione degli investimenti”: così l’amministratore delegato del GSE, Vinicio Mosè Vigilante, commentando la pubblicazione delle regole operative del FER X definitivo.

“Il FER X definitivo rappresenta un tassello fondamentale della strategia energetica nazionale – ha aggiunto -. Garantendo continuità al percorso avviato con il FER X transitorio, il provvedimento mette a disposizione oltre 37 GW di nuova capacità incentivabile da fonti rinnovabili, offrendo al mercato stabilità regolatoria, certezza degli investimenti e maggiore prevedibilità dei costi dell’energia”.

“Si tratta di un’opportunità concreta per accelerare lo sviluppo delle energie rinnovabili, rafforzare la sicurezza energetica del Paese, ridurre la dipendenza dalle fonti fossili importate e contribuire al raggiungimento degli obiettivi di decarbonizzazione”, ha sottolineato Vigilante, secondo cui “la misura non solo accelera la realizzazione di nuovi impianti rinnovabili, ma crea le condizioni per valorizzare uno dei principali benefici della transizione energetica: il progressivo disaccoppiamento del prezzo dell’elettricità dall’andamento delle fonti fossili. Un elemento che può contribuire a rendere nel tempo il costo dell’energia più stabile, prevedibile e competitivo per famiglie e imprese”.

“Il FER X definitivo non è soltanto una misura per il settore energetico, ma un vero strumento di politica industriale capace di generare valore lungo tutta la filiera, stimolare innovazione, competitività e occupazione qualificata. Il GSE – ha concluso – è pronto a svolgere il proprio ruolo per accompagnare l’attuazione efficace del decreto e favorire la rapida realizzazione degli interventi previsti, contribuendo alla costruzione di un sistema energetico sempre più moderno, resiliente e sostenibile”.

-Foto ufficio stampa GSE-

(ITALPRESS).