Italpress Notizie Motori

Il futuro della mobilità, l’Italia alla prova del cambiamento / Video

di Italpress - 15 Settembre 2026

MILANO (ITALPRESS) – Milano come laboratorio della transizione, la mobilità come sistema. È questo il filo conduttore emerso dal convegno “Il Futuro della Mobilità”, organizzato dal Foglio nella sede dell’Automobile Club Milano. Un futuro che non riguarda soltanto l’auto elettrica, ma un ecosistema nel quale automobile, trasporto pubblico, ferrovia, micromobilità, servizi digitali e infrastrutture dovranno sempre più integrarsi. A Milano, però, la trasformazione porta con sé anche contraddizioni.

“Il futuro della mobilità, in questo momento, è un futuro tutto da interpretare”, ha detto Pietro Meda, presidente dell’Automobile Club Milano. La città, ha spiegato, “è diventata una grande area di test per tutte le forme di mobilità: dal monopattino alla bicicletta, dall’auto al camion che deve portare gli approvvigionamenti”. Il rischio è che la transizione si traduca in ulteriore confusione. “Milano è ormai molto rallentata, con una velocità media di 15 km/h”, ha sottolineato Meda, indicando nella sicurezza una priorità. “Bisogna fare cultura della mobilità”, ha aggiunto, perché il rispetto delle regole “non è una limitazione della libertà, ma una forma di sicurezza”.

