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Il Roadshow dell’Agenzia delle Entrate-Inps fa tappa alla Barilla di Parma

di Italpress - 23 Luglio 2026

PARMA (ITALPRESS) – Si è svolto oggi presso l’auditorium del Barilla Innovation & Technology Experience, a Parma, il terzo appuntamento del roadshow dedicato a fisco, previdenza e servizi digitali per le imprese, i lavoratori e le nuove generazioni, nato dalla collaborazione tra l’Agenzia delle entrate e l’Inps.

L’evento segue la presentazione tenutasi lo scorso 25 giugno a Roma – alla presenza del viceministro dell’Economia e delle Finanze, Maurizio Leo, e dei vertici delle due Amministrazioni – e i due incontri tenutisi il 7 e il 14 luglio scorsi presso Casillo Partecipazioni in Puglia e Intesa Sanpaolo a Torino. Un’occasione di dialogo e confronto con il mondo produttivo del territorio, con un particolare focus sui temi fiscali e previdenziali di maggior interesse.

In apertura dei lavori, i saluti istituzionali di Barilla sono stati affidati a Daniele Galimberti, Group Tax Vice President e ad Andrea Belli, PR & Media Relations Italy Director. A seguire, sono intervenuti Danila D’Eramo, direttrice regionale Agenzia delle entrate dell’Emilia-Romagna, Francesco Ricci, direttore regionale Inps, Antonio Zaffino, direttore provinciale Agenzia delle entrate, e Alessandra Zanotti, direttrice provinciale Inps.

La mattinata è poi proseguita con una serie di approfondimenti curati dagli esperti dell’Agenzia delle entrate e dell’Inps: in particolare, i funzionari della Direzione provinciale di Parma e della Direzione regionale dell’Agenzia delle entrate hanno illustrato i principali servizi digitali e i canali di contatto a disposizione dell’utenza, soffermandosi inoltre sulle novità della dichiarazione precompilata e sugli aspetti fiscali del welfare e della previdenza complementare.

Gli esperti dell’Inps, invece, hanno approfondito i temi legati ai sistemi pensionistici e alle prospettive previdenziali, alla previdenza complementare, all’apprendistato, alle misure di sostegno alla famiglia e alle prestazioni per la genitorialità. Particolare attenzione è stata dedicata anche ai servizi e ai canali digitali rivolti alle imprese. Questo incontro segna un ulteriore consolidamento della collaborazione tra Barilla e Agenzia delle entrate.

Quasi 10 anni fa, Barilla è stata ammessa al regime della Cooperative Compliance, in base alla valutazione di piena adeguatezza del proprio Tax Control Framework, il modello di gestione dei rischi fiscali, da parte dell’Agenzia delle entrate. Con l’ammissione a tale regime, Barilla conferma la propria identità di azienda trasparente verso tutti gli stakeholder aziendali e si rafforza un rapporto di fiducia e collaborazione con l’Amministrazione finanziaria, mediante una costante, trasparente e preventiva interlocuzione.

Anche la collaborazione con Inps si inserisce nel più ampio impegno di Barilla a mantenere un dialogo aperto e costruttivo con le istituzioni. In questa prospettiva, già lo scorso anno alcuni funzionari dell’Istituto erano stati accolti presso la sede dell’azienda per un momento di confronto con i dipendenti e i responsabili delle Risorse Umane, finalizzato a illustrare i servizi offerti dall’Inps e ad approfondire tematiche previdenziali e assistenziali di interesse comune.

Dopo la tappa dell’Emilia-Romagna, il calendario del roadshow proseguirà a settembre, quando, in coincidenza con l’inizio del nuovo anno accademico, partiranno anche gli eventi dedicati alle studentesse e agli studenti delle università. Con questa iniziativa, Agenzia delle entrate e Inps confermano il proprio impegno sul territorio, contribuendo a consolidare un rapporto di collaborazione e fiducia tra istituzioni, imprese, cittadini e giovani generazioni.

-Foto ufficio stampa Barilla-

(ITALPRESS).