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In Cina in un anno reati diminuiti del 16,5%

di Italpress - 25 Luglio 2026

PECHINO (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – In Cina i reati e le violazioni delle norme sulla pubblica sicurezza sono diminuiti nel primo semestre del 2026 rispettivamente del 16,5% e dell’11,3% rispetto allo stesso periodo dello scorso anno. Lo ha reso noto il ministero della Pubblica Sicurezza.

Secondo il viceministro Qi Yanjun, il miglioramento degli indicatori ha contribuito ad accrescere la percezione di sicurezza nel Paese, suscitando attenzione anche sui social media all’estero.

Furti, rapine e frodi hanno fatto registrare complessivamente 307 mila casi, con una diminuzione del 38,9% rispetto all’anno precedente. Il numero degli omicidi è sceso al livello più basso finora registrato, ha affermato Qi.

Nello stesso periodo, la polizia ha indagato su 1.744 casi legati alla criminalità organizzata. Secondo il ministero, la soddisfazione dell’opinione pubblica riguardo alla campagna in corso nel Paese contro la criminalità organizzata è aumentata per tre anni consecutivi.

Da ottobre 2025, i casi denunciati di frode telefonica e online sono diminuiti su base annua per nove mesi consecutivi. In calo anche gli incidenti stradali gravi, diminuiti dell’8,8%, mentre la sicurezza stradale è rimasta complessivamente stabile.

-Foto Xinhua-

(ITALPRESS).