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Intelligenza artificiale, Metsola “Proteggere le norme regolatorie, ma cogliere le opportunità”

di Italpress - 7 Maggio 2026

FIRENZE (ITALPRESS) – “Dobbiamo assolutamente parlare chiaro sui rischi dell’intelligenza artificiale. Dobbiamo proteggere le nostre norme regolatorie, ma al tempo dobbiamo andare a cogliere delle opportunità. L‘Ia diventerà la chiave della produttività e la rivoluzione più grande dall’elettricità, e non possiamo aspettare, gli altri non stanno aspettando, può essere la paura a guidarci”. Lo ha detto la presidente del Parlamento europeo Roberta Metsola intervenendo ad una iniziativa, in svolgimento al Teatro del Maggio a Firenze, legata ai cinquant’anni dell’Istituto europeo di Firenze

– Foto IPA Agency –

(ITALPRESS).